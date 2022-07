Las aventuras de Frida muestra la niñez de la famosa pintora

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo fue una de la pintoras más influyentes de México. Este año se cumplen 115 años de su natalicio ya que Frida nació un 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en la Ciudad de México. “Las aventuras de Frida” es la nueva puesta en escena que a partir del mes de julio se estará presentando en el Nuevo Teatro Silvia Pinal. En conferencia de prensa en la cual Publimetro estuvo presente Mara Romeo, la sobrina nieta de Frida Kahlo comentó, “Esta obra me saca lágrimas porque es ver a mi tía cuando era chiquita y es ver todas estas historias que mi mamá me contaba”.

Las aventuras de Frida. Las aventuras de Frida. / Foto: Paloma Takahashi.

Cabe mencionar, que Frida Kahlo es un exponente de la pintura mexicana a nivel internacional y por ello esta obra de teatro está enfocada a mostrar un lado de ella que casi nadie conoce…su niñez. “La aventuras de Frida” es una puesta en escena dedicada al público infantil la cual estará disponible en el Nuevo Teatro Silvia Pinal de inicios de julio hasta el 18 de septiembre. Algo interesante de esta puesta en escena es que desde niña Frida tenía una imaginación sin límites por lo cual al crecer la desarrolló en todas sus obras.

Las aventuras de Frida. Las aventuras de Frida. / Foto: Paloma Takahashi.

“Las aventuras de Frida” muestra a Frida Kahlo de niña

Asimismo, la actriz y conductora Lisset, quien interpreta a “Matilde Calderón” que es la mamá de Frida Kahlo compartió, “Un reto muy grande al que me enfrenté fue a que me di cuenta de que tengo muchas similitudes con mi personaje y eso a veces me hacía dejar de leer el guión. Porque me veía reflejada con Matilde por como es que soy como madre como muy estricta y me ayudó a entenderme y reflexionar”.

Por último, el productor y escritor de la obra Alonzo Mercado platicó por qué fue que que decidió realizar “Las aventuras de Frida”. “Yo abrí el diario de Frida Kahlo y leí una parte en la que Frida cuenta que cuando era niña ella se metía en un mundo imaginario y jugaba con una niña que tenía su misma edad. Cuando empecé a leer este pasaje la mente se me voló por completo”, mencionó Mercado.

