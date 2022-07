Buscan sus cinco minutos de fama con tal de sobresalir, Alfredo Adame defiende a Jorge ‘Coco’ Levy tras las acusaciones que enfrenta

Semanas atrás, la actriz Danna Ponce, por medio de sus redes sociales, denunció de manera pública a Jorge “Coco” Levy, hijo de Talina Fernández, por abuso y agregó que el productor la tocó sin su consentimiento “Se paró atrás de mí, me agarró por detrás y me tocó los senos y me dio un beso en la comisura de los labios”, dijo la actriz.

Alfredo Adame defiende a Jorge ‘Coco’ Levy tras las acusaciones que enfrenta por acoso sexual. / Foto: Facebook

Tras estas declaraciones, el productor de cine, salió a declarar y señaló lo siguiente “Ayer una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por destruir la imagen que he construido durante toda una vida” y recalcó que una calumnia no debería ser el camino hacía la fama.

Días más tarde, Danna Pone, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía con la denuncia de manera formal y agregó que no tiene miedo de que la ataquen, lo único que quiere es justicia y cárcel para Coco Levy.

Danna Ponce comparte denuncia. Alfredo Adame defiende a Jorge ‘Coco’ Levy tras las acusaciones que enfrenta por acoso sexual. / Foto: Instagram

Casi dos semanas después, mediante una entrevista para el programa matutino Venga la Alegría, Alfredo Adame defendió a su amigo Jorge ‘Coco’ Levy tras las acusaciones que hay en su contra. Cabe recalcar, que hasta este momento, alrededor de 10 actrices han dado sus testimonios en contra del productor por acoso sexual y abuso de poder.

¡En exclusiva para #VLAFinDeSemana, Alfredo Adame defiende a Coco Levy de los señalamientos de acoso sexual! 😱📺 #CuandoVeoVLA pic.twitter.com/2XB419ozlK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 9, 2022

“Son una familia de gente educada, con moral y principios. Yo creo que esto es parte de que, actrices que en realidad ni han despuntado ni son las grandes actrices, ni son las grandes famosas, agarren y se den sus cinco minutos de fama con tal de sobresalir. Yo creo y confío en que Coco Levy no hizo lo que están diciendo. Si nada más andas ‘Es que a mí me agarró y me agarró los senos’, pues bueno, que lo demuestren”, recalcó Alfredo Adame.