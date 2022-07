Coco Levy: actrices alzan la voz contra el productor y revelan cómo describía a Mariana Levy

Luego de que la actriz Danna Ponce señaló a través de sus redes sociales que presuntamente fue abusada sexualmente de Coco Levy tras hacer formal su denuncia, más mujeres se han sumado para evidenciar lo que ellas han vivido con el productor.

El director de cine mexicano Jorge levy, conocido como Coco Levy, habló hace unos días y reaccionó a la denuncia en su contra, “soy Coco Levy y como saben y quienes me conocen siempre me he dirigido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas”.

Han pasado algunos días y se realizó una charla titulada Coco Levy: voces y testimonios en Twitter, donde actrices, escritoras y productoras compartieron testimonios contra el actor y productor mexicano por acosos sexual y abuso de poder.

Poco más de una hora, diez mujeres contaron sus experiencias, como las actrices Patricia Meneses, Regina Kaller, Liz Cervantes, Luciana Skywalker, María Bobadilla y Romina Sacre.

“Él no puede pensar en mí como la protagonista porque lo primero que le va a preguntar su jefe en aquel entonces, Fernando Pérez Gavilán era que tan buena estaba y me dijo con estas palabras: ‘vete nada más, te caes de buena mamita’ y sí, pienso en ti en alguien muy inteligente y muy cool. Tienes que arriesgarte más e incluso habló de su hermana, que en paz descanse, que era actriz muy famosa dentro de Televisa y dijo: ‘No, mi hermana era igual de fresa que tú y no, no salía con productores’, así como en tono sarcástico, y yo no puede ser posible que este señor incluso hable de su hermana, que en paz descanse”, compartió Romina Sacre.

Durante más de una hora se dieron a conocer varios testimonios que muestran el modus operandi del director y productor mexicano.

“Queremos compartir con ustedes un tema muy sensible del que hemos estado hablando él en los últimas ediciones en en nuestra espacio de Opinión. 51, la plataforma de mujeres columnistas. La calumnia no debe ser un camino a la fama, fue lo que respondió el productor, poco le vi ante la denuncia por abuso de Danna Ponce. Esa fue también esa frase, fue la pila. Esa fue la lapidaria frase que provocó que varias mujeres decidieran compartir sus testimonios sobre el acoso del que fueron víctimas para coco Levy, una actriz exitosa, no es el resultado de esfuerzo y talento en en este especial que les hemos preparado, pues han podido leer los primeros testimonios que denuncian el historial de abuso del producto”, fueron las palabras de Sandra Romandía Vega.

Coco Levy en medio de la polémica

Durante la conversación dieron a conocer cómo era su manera de operar, “es un círculo vicioso, una mujer joven, sin experiencia, con enormes sueños y esperanzas de triunfar tu matriz, un hombre poderoso, abusivo, acosador y machistas”, agregaron.

