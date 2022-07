Shawn Mendes pospone su gira mundial por problemas de salud mental, comparte emotiva carta

El pasado viernes ocho de julio, el cantante canadiense de 23 años de edad, Shawn Mendes, por medio de redes sociales, compartió un noticia que sin duda, entristeció a todos sus seguidores, y es que, el intérprete de “There’s Nothing Holdin’ Me Back” tomó la decisión de poner en pausa su gira mundial ‘WONDER: THE WORLD TOUR’.

Shawn Mendes pospone su gira mundial ‘WONDER THE WORLD TOUR’ por salud mental. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images for Audacy)

El cantautor, compartió una carta, en la cual explicó que por problemas médicos entorno a su salud mental, tendría que posponer varios shows de su gira mundial, por las próximas tres semanas o hasta nuevo aviso.

Shawn Mendes pospone su gira mundial ‘WONDER THE WORLD TOUR’ por salud mental. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Shawn Mendes pospone su gira mundial por salud mental

“Me rompe el corazón tener que decir esto, pero lamentablemente tendré que posponer las próximas tres semanas de conciertos hasta Uncasville, CT o hasta nuevo aviso. He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre ha sido difícil estar de gira lejos de mis amigos y familiares.

Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje de la carretera y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura.

Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mí y de mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo”.

Shawn Mendes se sincera acerca de la salud mental

Cabe recalcar, que esta no es la primera vez que Shawn Mendes comparte una actualización acerca de su salud mental. Fue el pasado mes de abril, cuando compartió una nota donde mencionó lo siguiente “La verdad es que incluso con tanto éxito, todavía me cuesta sentir que no estoy fallando, estoy muy enfocado en lo que no tengo, olvidándome de ver todo lo que hago. La verdad es que estoy abrumado y sobreestimulado. La verdad TAMBIÉN estoy bien.”