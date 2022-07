Andrés García revela que sus hijos se han alejado de él

Hace unos días, Andrés García compartió un video a través de su canal de YouTube donde reveló que había sufrido una caída que le dejó una profunda herida que requirió de sutura.

Eso sucedió en Acapulco, Guerrero, donde reside desde hace varios años. Al parecer la caída fue producto de unas alteraciones que sufrió debido a un medicamento de uso psiquiátrico que había ingerido, y que de acuerdo al propio actor eran “piratas”.

Andrés García (Captura de Pantalla/YouTube)

Esto lo dijo en una entrevista radial que sostuvo vía telefónica, y donde además compartió que padece de cirrosis, así que eliminó por completo su consumo alcohol, y ha empezado a comer de manera mucho más saludable.

El veterano histrión asegura que sus hijos no están pendientes de él

En esa misma entrevista, Andrés García afirmó que pronto vendería dos de sus propiedades, como la casa donde está residiendo en Acapulco, pues debido a su edad (tiene 81 años), ya no puede estar pendiente del mantenimiento de las mismas.

Y tras haberse conocido este hecho, sus dos hijos, Andrés y Leonardo fueron vistos en Acapulco en compañía de su madre, Sandy Vale, quien fue la primera esposa de Andrés García.

No obstante, el actor ha dejado en claro en varias entrevistas que ninguno de sus hijos lo visita, ni mucho menos están pendientes de él. Motivo por el cual ha decido heredar todo lo que tiene a su actual esposa, Margarita Portillo y al hijo de ella.

“Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría y algunas a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen. Porque los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado, más que el hijo de Margarita, ese chavo entró a trabajar conmigo, está para ayudarme” sentenció Andrés García.