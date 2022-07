Le piden a Rubí, la quinceañera más famosa de México, que de dedique a la comedia porque no sabe cantar

Incluso antes de ingresar a La Academia oficialmente, Rubí Ibarra, conocida como la ‘quinceañera más famosa de México’ ha recibido duras críticas que apuntan a su falta de talento para ser cantante. Su presentación de este domingo 11 de julio no fue la excepción, y salvo Ana Bárbara, el resto de los jueces coincidieron en sus escasas condiciones para el canto.

Por el contrario, tanto Lola Cortés como Arturo López Gavito y Horacio Villalobos coincidieron que si bien no canta, ni es buena intérprete, sí tiene condiciones para dedicarse a la comedia, un sector muy destacado en el ramo del entretenimiento.

A Rubí le tocó interpretar el tema Basta ya de la puertorriqueña Olga Tañón y que también interpretó magistralmente Jenni Rivera, que, si bien habla de una mujer destrozada sentimentalmente, nada de eso fue plasmado por la joven que saltó a la fama luego que sus padres invitaran por redes sociales a su fiesta de quinceañeros y la situación se salió de control, recibiendo a una multitud que volvió viral la celebración.

“Jenni Rivera se va a levantar de su tumba al escucharla”, “Mi Jenni Rivera escucha eso y se pone peda del puro coraje jaja”,”Literalmente Ana Bárbara está en otro concierto, me cae muy bien Rubí pero no canta y no me gusto como canto esta canción. Concuerdo con los críticos (menos con Ana Bárbara)”, fueron varios de los mensajes posteados por los internautas.

“Eres muy buena comediante”

“Creo que la canción te quedó súper grande, lo siento (…) Eres muy buena comediante”, le dijo Lolita Cortés.

Horacio Villalobos, por su parte, cuestionó la falta de temperamento de Rubí en el escenario. “Hay algo que se llama temperamento y no lo veo (…) Eres muy graciosa y llegas al escenario y pones cara de nada, y entonces con cara de nada y sin voz cómo vas a interpretar esa canción que es de una mujer destruida”, le comentó.

“Ya te rebasaron todos los demás, abre tu corazón, así como lo haces en la academia para hacer reír a todo el mundo, ábrelo en escena porque un artista con el corazón cerrado no es un artista”, añadió Villalobos.

Le siguió el comentario de Gavito: “Rubí la producción hace grandes cosas contigo, luces muy guapa, tu actitud es de una persona disciplinada como te lo he dicho en los ocho conciertos anteriores, pero un cantante, la misión de un cantante es transmitir lo que está sintiendo a través de una canción, yo lo único que vi fue a una chica perdida en el escenario que iba de un lugar a otro”.

“Si a eso le agregamos que no tienes la voz (...) no Rubí yo creo que no tienes la voz (…) Ya te dijeron que eres una mujer histriónica que puedes ser cómica y yo creo que en la comedia se pueden lograr grandes cosas y si esa es tu afición y tu pasión pues tienes que seguir”, le aconsejó.

A los comentarios de los jueces se sumaron los del público que tampoco ha estado a gusto con el rendimiento de Rubí, pese a que han celebrado que es una alumna muy disciplinada: “Es increíble cómo está chica continua en la academia”, “La verdad es que no tiene el talento para cantar e interpretar y ella sigue ahí por la gente que sigue votando por ella para crear polémica”, “Es muy mala cantando. Parece que está en Karaoke y va por el premio de la que peor lo hace”.

Pero también hay quienes defienden a la quinceañera más famosa de México: “Por lo que veo todos los que critican a Rubí han de tener una mega voz y pueden cantar cualquier canción…para MI si va mejorando a comparación de los primeros conciertos y se nota su compromiso, a diferencia de los demás, Rubí entró sin saber prácticamente nada y por eso está en desventaja con los demás, pero si le está echando ganas…”.