Nicole Horts estrena los sencillos “KRMA” y “Fuego” de su disco ‘Live Video Album’

La cantautora mexicana Nicole Horts estrena los temas “KRMA” y “Fuego”, primeros dos sencillos de su disco ‘Live Video Album’, a la par, se alista para su primer show en vivo en el Foro Indie Rocks! el próximo viernes 15 de julio “Estoy muy nerviosa y contenta, el escenario es aterrador en un buen sentido, pero siempre lo trato con mucho respeto, tengo que darlo todo, llevo dos años sin tocar, soy una persona muy solitaria antes del show, es como un guion, estás en modo automático”.

Nicole Horts estrena “KRMA” y “Fuego”, los primeros dos sencillos de su disco ‘Live Video Album’. / Foto: Cortesía

Nicole Horts comentó que para esta presentación habrá un opening act al igual que invitados sorpresa “No será un show de cantar y tocar, quiero hacer un espectáculo, por medio de redes sociales, les he preguntado que canciones quieren que toque y me han dicho que ‘No fue suficiente’, es la menos escuchada en cuanto a reproducciones, pero la canción más cercana a mi corazón, me pone muy nerviosa esa canción”.

Por otro lado, Nicole comentó que la música se trata de conectar y eso es lo que ella busca con sus temas “Yo he estado en momentos muy importantes, donde una canción me cambia la vida y pensar que una canción mía puede ser el soundtrack de alguien es irreal, para mí es un honor, jamás pienso que mi música pueda tener un impacto en una persona”.

Nicole Horts estrena “KRMA” y “Fuego”, los primeros dos sencillos de su disco ‘Live Video Album’. / Foto: Cortesía

La cantante reveló que actualmente define a sus estilo musical como “Todo se basa en ritmos que vienen de la cultura afro, del blues, soul, empieza en cosas orgánicas y llegas al lado experimental del hip-hop, considero que es un abanico”. Nicole compartió sus planes para 2022, en los cuales se encuentran el lanzamiento de nueva música, más lives, colaboraciones y en 2023 el estreno de su álbum.

Nicole Horts estrena “KRMA” y “Fuego”, los primeros dos sencillos de su disco ‘Live Video Album’. / Foto: Cortesía

Sigue a Nicole Horts en sus redes sociales: