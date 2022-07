Mexicánicos se va de “legal” a Estados Unidos

Martín Vaca nunca imaginó que aquella aventura que comenzó en la televisión en 2014, ahora ya sume siete temporadas regulares, seis social reloads, dos series especiales (Pop Up y Recargados) y se mantenga vigente; ahora está listo para estrenar el spin off titulado Mexicánicos sin fronteras.

“No queda más que agradecerle a todo el equipo de Discovery que me ha cuidado, que me lleva de la mano y orienta; además, darle gracias a la vida que me deja seguir soñando, para mostrarle lo que sabemos hacer a casi todo el mundo”, compartió Martín Vaca, propietario del taller.

El tapatío reveló qué cosas no han cambiado desde que comenzó esta experiencia de mostrar su trabajo en la pantalla, “yo les digo que sigo usando los mismos pantalones, los mismos zapatos y hasta la misma mujer (risas)”, agregó durante la entrevista.

Mexicánicos sin fronteras. Martín Vaca viaja a Estados Unidos para adentrarse en los talleres de autos. (Foto: Cortesía Discovery.)

En la nueva serie, Martín sale de su taller de Guadalajara y vive la experiencia de conocer mecánicos y artistas en Estados Unidos; se reencuentra con viejos amigos que le ofrecen carros, una comida, una visita al mejor taller de efectos especiales para cine y televisión.

“La tecnología no tiene límites siempre es crecer, no está rebasando la tecnología porque hay tantas cosas nuevas que en su momento me preocupa, porque va a llegar un momento que no vamos a poder mover o quitar un tornillo, porque ya lo va a detectar la máquina”, puntualizó.

El camino de Mexicánicos sin fronteras tiene varias metas: visitar el taller de un profesional de las renovaciones de autos, conocer lo último en el diseño de interiores, meterse de lleno en el mundo de los autos eléctricos y conocer a fondo el universo de las carreras.

“Estuvimos en talleres de todos los tamaños desde pequeños, reglares, grandes y muy grandes de muy buena calidad, como un estacionamiento maravilloso con el cual me quedé con la boca abierta, porque tienes los carros con aire acondicionado para que estén bien conservados”, adelantó.

Martín Vaca confesó que tiene una inquietud especial, “me tocó hacer un vehículo para las novelas en México y poquitos efectos especiales, pero me emociona ese mundo. Me encantaría hacer un carro espectacular y que saliera en una película”.

En la tierra de las oportunidades, Martin conoce a hispanos exitosos y amantes de los motores como él, que ha logrado hacer trabajos especiales para Julio César Chávez, Los Temerarios, Miguel Herrera, Lupillo Rivera, Omar Chaparro, Joss Favela, Edgar Vivar, Saúl Canelo Álvarez, entre otras personalidades.

¿Dónde y cuándo ver Mexicánicos sin fronteras?

20:50 horas durante los Martes de motores a las 20:50 horas por Discovery; repeticiones los d omingos a las 22:25 horas.

