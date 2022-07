Better Call Saul: exigen reconocimiento para Tony Dalton, por ser el villano más querido

Tony Dalton. El actor mexicano se despide de su personaje en BetteR Call Saul. (Foto: Cortesía AMC.)

“Todavía no supero que Tony Dalton no esté en esta lista. Nos entregó nada más y nada menos que al mejor villano del universo de Breaking Bad”, fue uno de los cientos de mensajes que siguen sumándose a Twitter para pedir que sea reconocido el trabajo de Tony Dalton en Better Call Saul.

Los usuarios en redes sociales siguen reclamando que el actor mexicano que participó en la popular serie no esté nominado a los Emmy 2022.

Better Call Saul obtuvo 3 menciones, ahora exigen que Tony Dalton sea nominado individualmente a lo premios de la televisión estadounidense.

Las actuaciones por dios, Tony Dalton orgullo mexicano

Y Rhea Seehorn no creo que ninguna otra actriz se merezca el Emmy este año como ella, que magnífica actuación 🙏al final solo quise abrazarla muy fuerte. pic.twitter.com/smfkmoKaxI — Omar (@OMARRC3) July 13, 2022

Tony Dalton cómo Eduardo Salamanca ya hizo más que Derbez y Omar Chaparro juntos en el cine. — guapoyo (@javierrziga) July 13, 2022

El actor estadounidense dio vida a Lalo Salamanca un vil personaje que se ha encargado de amenazar a Saul el querido protagonista de la serie.

Aunque Dalton, le da vida literalmente a uno de los villanos de Better Call Saul su interpretación se ha ganado el cariño y reconocimiento de los espectadores. Además de ser un peligroso jefe del cártel de los Salamanca, su irónica personalidad le da un toque aún más espeluznante, sobre todo para quienes tienen que lidiar con él.

“Todos tienen un cierre, se acaba la serie, y este es el desenlace de toda la historia de Better Call Saul, Breaking Bad y de todo, por fin se acaba todo (risas). Yo estoy muy emocionado con lo que van a ver, porque Lalo (Salamanca) tuvo un crecimiento bastante importante de cuando inició hasta esta temporada. Los escritores lo hicieron muy bien, pues tenían muy claro lo que querían, por lo que todo lo que crearon en mente se vio reflejado en la pantalla”, dijo el actor durante una entrevista con Publimetro.

Tony Dalton en boca de todos

El actor Tony Dalton ganó un Emmy en 2017, por la serie Sr. Ávila. Muchos seguidores de su carrera y la serie piden que se reconozca la actuación del mexicano en Better Call Saul.

En Estados Unidos, la serie se transmite por el canal AMC. Todos los episodios de Better Call Saul y Breaking Bad están disponibles en Netflix.

Está muy cabrón #BetterCallSaul. Quiero mucho a Vince Gilligan, a Rhea Seehorn y a Tony Dalton. No sé si así se sentía ver Breaking Bad cuando aún estaba al aire, pero qué chulada. Exigimos emmy. pic.twitter.com/M98SIpurt6 — Axel universo 616 (@AxlCalva) July 13, 2022

Grande Tony Dalton, interpretando a uno de los mejores personajes del universo de Better call Saul y Breaking Bad, ahora solo queda esperar que le va a pasar Kim. pic.twitter.com/fw0Ny1usyx — Espinosa (@espama1) July 13, 2022

Tony Dalton a hecho el papel de su vida. De los mejores villanos en los últimos años de la tv.

Es una lastima que no haya sido nominado a un Emmy. Lo merecía.

Felicidades #TonyDalton #LaloSalamanca #BetterCallSaulSeason6 #Emmys2022 https://t.co/Ci9zVVrXh7 — Lateralus (@tklateralus) July 13, 2022

Al preguntarle si usa algunos detalles de su personaje en la vida real, respondió: “De repente sí los aplico en la vida real, ahora que lo mencionas, de repente te das cuenta de que cuando Eduardo Salamanca sonríe puede conseguir cosas, y te enseñan cosas de actuar frente al mundo y te lo llevas”.

