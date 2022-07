Ramón Vega lleva la herencia de su apellido más allá del regional mexicano

Franco y con buen sentido del humor como buen norteño, Ramón Vega, está dispuesto a marcar su nombre dentro de la dinastía Vega con su propio estilo musical. El joven cantante y compositor señaló que le gusta “andar al refuego”, por eso está dispuesto a concretar todas sus inquietudes.

Procedente de la dinastía Vega, a sus 16 años de edad lleva la herencia de algunos de los artistas de la música regional mexicana. Su tío Sergio Vega El Shaka (1969-2010) fue una leyenda del corrido; mientras que su hermano mayor, Cornelio Vega, es una figura del género.

“Crecí escuchando música en general por toda la familia. Vengo de una descendencia que han formado mis padres, tíos, mi nino y hermanos. Crecí como bien apegado a la música regional mexicano, porque a los 5 años me di cuenta que era lo que me gusta, y lo que sabía hacer. Desde los 8 a 14 años estuve haciendo covers en YouTube de pura música regional mexicano con Santiaguito mi hermanito. Después, Cornelio -mi hermano mayor- me presentó a mi productor, y desde la primera vez me encantó todo la versatilidad al hacer música. He sido muy inquieto, a los 5 años agarré mi acordeón; a los 7 la guitarra y a los 8 el bajo sexto, el piano, la batería y el bajo, que es algo que puede servirme para la música urbana”, adelantó el joven compositor.

Ramón Vega promociona su nuevo sencillo llamado Escorpión junto a Michelle Maciel, que se lanzó el 16 de junio y ya acumula más de dos millones de reproducciones en YouTube.

“Escorpión nació a raíz de una experiencia que tuvo Michelle. Hicimos un video muy divertido, con máscaras de lucha libre. Después del penúltimo single que fue Tírame un hello, mi carrera creció y cambió, por lo que viene ya un nuevo álbum con algunas colaboraciones. Es un proyecto que estuvimos haciendo desde marzo del año pasado. Estoy ansioso, porque la música salió de mi puño y letra, de mis vivencias, locuras y sentimientos, eso es lo que me da más ansias, que la gente conozca más quien soy, porque es lo que digo, soy un niño de 16 años que también me han roto el corazón, que me enfiesto y eso me emociona compartirlo”, comentó.

Ramón Vega apuesta por la franqueza

Ramón Vega tiene un objetivo claro: “Mi intención es crear un sonido que no se haya hecho antes. Mi música abarca R&B, trap, reguetón y reggae. Pero también tiene el sello de Sonora, e incorporamos instrumentos como el acordeón y el bajo sexto a otros géneros”.

Con influencias musicales desde su familia, Bad Bunny, Danny Ocean, Jenni Rivera, Juan Gabriel hasta José José, el cantautor apuesta por la franqueza en su proyecto de vida.

“La honestidad es lo más importante con el mundo, independientemente de con los fans, siempre ser honestos con los fans, con tus hermanos, la familia, el equipo de trabajo y con todos. Antes de la entrevista, la neta me quedé dormido, pues es la verdad pa’ que voy a echar mentiras (risas). Hay que ser reales porque al final siento que es lo que conecta y hace que lo quieran a uno, que vean que no estás siempre bien”, detalló.

