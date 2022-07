Mira de qué trabaja actualmente Armie Hammer para mantener a su familia

El polémico actor de Hollywood Armie Hammer está volviendo a dar de qué hablar debido a que desde hace unas semanas fue fotografiado trabajando en un hotel en las Islas Caimán. En cuanto a la imágenes, se puede observar que Hammer está utilizando un uniforme y se le ve pasando por el área de las albercas. Y aunque esta fotografía comenzó a circular en las redes sociales la revista “Variety” dijo que contactó al hotel para confirmar que Armie trabaja ahí y estos dijeron “que no es parte del staff”.

En la misma línea, la revista mencionó que una fuente le informó que Armie Hammer sí trabaja en el hotel pero vendiendo tiempos compartidos. Asimismo en las redes sociales circuló un volante en el que aparece Armie Hammer y es supuestamente de hotel Morritt’s, el cual es un lujoso alojamiento en las Islas Caimán y en este volante aparece que Hammer es conserje del hotel Morritt’s.

Armie Hammer está tratando de rehacer su vida

“La realidad es que está totalmente en bancarrota y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”, confesó una fuente anónima a “Variety” de la situación actual de Armie Hammer. Otro detalle importante que esta fuente reveló al medio es que Hammer vive en ese hotel y que su exesposa Elizabeth Chambers y sus dos hijos residen cerca del hotel en las Islas Caimán.

Finalmente, la carrera artística de Armie Hammer se fue abajo desde hace dos años debido a que el actor de “Call me by your name” fue señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres, inclusive fue acusado de practicar canibalismo ya que una de las mujeres que lo denunció dijo él le mandaba mensajes diciendo lo “apetecible que se veía en un sentido literal”. Estas acusaciones derivaron en su divorcio de Chambers y en el declive de su carrera como actor de Hollywood.

