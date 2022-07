La periodista, conductora y presentadora de televisión y radio de 45 años de edad, Paola Rojas, por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, reveló que hoy es su último día y programa en Grupo Fórmula, debido a que planea concentrarse al cien por ciento en sus dos hijos.

Paola Rojas revela que se va de Radio Fórmula por motivos personales. / Foto: Instagram

En el video señaló que Grupo Fórmula ha sido su casa por más de 15 años y reveló que comenzó a hacer radio cuando apenas tenía 17, “empecé a hacer radio cuando era menor de edad y nunca paré, toda mi vida he hecho radio, por primera vez estaré fuera de esta empresa y medio, me parece que es momento de agradecer, la audiencia merece respeto”, dijo la conductora.

Estoy agotada, Paola Rojas se va de Radio Fórmula

“Este horario atropella mi vida familiar, soy mamá de dos hijos, hice magia muchos años y estoy agotada, quiero que las tardes sean para mis hijos y poder estar cercana a ellos, hay veces que toca decidir”, compartió Paola Rojas.

La periodista anunció su salida y reveló que prepara un podcast

Además, reveló que no puede abandonar ni a sus hijos ni a su audiencia, y por eso tomó la decisión de crear un podcast para seguir en comunicación con sus seguidores, “con el podcast y el mundo digital podré ser yo la administradora del tiempo y de mis horas, es el momento de apostar por eso, quiero que no haya limites editoriales, es la comunicación que anhelo, hay un gran futuro en los medios digitales y eso me emociona”.