Paola Rojas habla como nunca de su ex matrimonio y divorcio

Pocas han sido las veces en las que Paola Rojas ha hablado de su ex matrimonio y cómo le afectó todo el escándalo en el que se vio involucrada tras filtrarse un video íntimo de su exesposo.

Recordemos que el 2018 se filtró un video íntimo de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, que revelaría que le estaba siendo infiel a la conductora, con la que llevaba casi 10 años casado y dos hijos juntos.

Ahora, tras cuatro años separada, Paola Rojas aprovechó la oportunidad de que estaban hablando sobre el matrimonio, amor y separación en el programa que conduce, “Netas divinas”, para compartir su experiencia.

“Es muy difícil de verbalizar y es muy complejo. Yo me casé con la idea de quedarme para siempre, o sea, estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco es que fue un descalabro brutal”, confesó Paola Rojas.

Además, compartió la siguiente reflexión: “De pronto quizás nunca lo había razonado. Siento que, a lo mejor, siempre me percibí soltera. Antes de casarme, siempre yo me percibí completa. Así me formaron y así crecí, completa. Entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui feliz muchos años, pero cuando eso se rompe, sí, se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma. Yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi escancia no se desangra”.

Recordó que lo más difícil de todo el asunto fue el acoso digital que vivió tras explotar todo el escándalo: “Lo que más me dañó fue la violencia digital, porque hubo como esta percepción en mucha gente, como si hubiera abierto la puerta de mi cuarto, de mi intimidad. O sea, no es solo lo privado, sino lo íntimo”.

También dejó en claro que actualmente mantiene una relación cariñosa y amable con su exesposo, ya que ambos acordaron que eso sería lo mejor sus hijos, pero también para ellos.