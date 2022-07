Armin van Buuren: estrena colaboración y ‘prende’ el primer fin de semana de Tomorrowland

Armin van Buuren ya experimentó el regreso a los escenarios, eso lo volvió a llenar de energía que la mantuvo guardada por tres años a causa de la pandemia. Además, el Dj holandés presenta nuevas colaboraciones y estrena el tema One more time, con la sensación vocal sueca Maia Wright.

El popular Armin van Buuren ha pasado por un varios festivales, incluidos Creamfields Indoor Festival Shanghai y recientemente Tomorrowland. El productor habló de este nuevo track que se ha vuelto un himno para el verano.

“Es un himno para mantener el rumbo y nunca darse por vencido. Combinando la voz ardiente de Maia Wright con armonías entusiastas y ritmos eufóricos, este sencillo forma parte de la próxima trilogía de álbumes Feel again, quiero que el mundo no deje de escucharlos. Es un tema con sintetizadores eufóricos y melodías adictivas, que es ideal para los festivales y las pistas de baile con un sonido más grande que la vida. One more time fue escrito durante una sesión de escritura en Suecia con la encantadora Maia Wright. Me encanta su energía y quería recuperar mi amor por el sonido house temprano de los 90 cuando escuché por primera vez, fue clubbing mezclado con el sonido actual”, compartió Van Buuren.

Armin van Buuren. El Dj estrena nueva colaboración y compartió su emoción de estar en Tomorrowland 2022. (Foto: SNDR y FLORIS HEUER.)

El tema se estrenó en el primer día de Tomorrowland 2022, donde actuó en el Mainstage.

“Eso fue absolutamente loco, qué gran sentimiento estar de vuelta en la vida real después de 3 años”, confesó.

Mientras que la cantautora Maia Wright reveló, “escribimos One more time juntos en Estocolmo a principios de este año. Sentimos que era algo especial al respecto de inmediato. Escribimos el coro primero, y la melodía es muy fortalecedora, así que sabíamos que necesitábamos una letra para apoyar ese sentimiento. Así que escribimos sobre lo importante que es tener un amigo o un compañero con quien pasar momentos difíciles. Las líneas ‘Si tú bajas, yo bajo’ y ‘Lo hacemos una vez más, estaremos bien bebé, tú y yo, solo intentaremos, hazlo una vez más’ realmente describen el tema de la canción. Todo lo que podemos hacer es estar ahí el uno para el otro y ayudarnos a levantarnos cuando la vida nos derriba”.

Armin van Buuren ha estado al frente de la escena musical durante casi 25 años. Su agenda para este año incluye Europa y Sudamérica, pero espera poder regresar pronto a México. Además impulsa sus Masterclass para orientar a talentos emergentes y sigue con su programa de radio semanal A state of trance, encabezando múltiples sellos y defendiendo a la nueva generación de productores.

“Pasa el tiempo y me siento más joven, quiero seguir haciendo mucha música increíble, hacer felices a más fans y, algún día muy a largo plazo, anunciar mi jubilación con una gran fiesta (risas). Quizá no se note pero ya se empiezan a ver las arrugas (risas)”, detalló con buen humor a sus 45 años.

Recién se presentó en la nueva edición de Tomorrowland en Bélgica, que se realiza durante tres fines de semana, los próximos se llevan a cabo del 22 al 24 de julio, y del 29 al 31 de julio.

22 de julio será lanzado el video musical oficial de One more time.

29 de julio sale el disco original, que seguirá un paquete de remixes oficiales.

