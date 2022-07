Se lavaron las manos al despedirlo, pido cárcel para él, Danna Ponce reacciona al despido de Jorge ‘Coco’ Levy de Videocine

Semanas atrás, mediante una denuncia pública hecha en redes sociales, la joven actriz Danna Ponce, reveló que Jorge “Coco” Levy, productor de Videocine e hijo de Talina Fernández, había abusado de ella “El señor se paró atrás de mí, me agarró por detrás, me tocó los senos y me dio un beso en la comisura de los labios”, dijo.

Danna Ponce reacciona al despido de Jorge 'Coco' Levy de Videocine. / Foto: Instagram (Foto: Instagram.)

Tras esta denuncia, otras 10 actrices más, alzaron la voz y dieron sus testimonios, y revelaron que el productor utilizaba el mismo modus operandi y había hecho lo mismo con ellas y recalcaron el abuso de poder que este muestra.

Danna Ponce reacciona al despido de Jorge 'Coco' Levy de Videocine. / Foto: Cuartoscuro

Desde la primera denuncia, el productor, Jorge ‘Coco’ Levy, por medio de un video de casi dos minutos, publicado en su cuenta de Instagram, alzó la voz y se defendió de estas acusaciones “Ayer una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por destruir la imagen que he construido durante toda una vida, una calumnia no debería ser el camino hacía la fama”.

Semanas más tarde, Videocine compartió un comunicado oficial en el que se mencionaba el despido del productor “Una vez conocimos las denuncias, se separó de cualquier función administrativa al señalado y se abrió una investigación interna. Se ha rescindido la relación laboral con el señor Jorge N”, se puede leer en el escrito.

Danna Ponce reacciona al despido de Coco Levy de Videocine

Tras el anuncio de la distribuidora, Danna Ponce reaccionó ante esta decisión y en entrevista con Venga la Alegría compartió lo siguiente “Por fin Videocine está dando la cara, es impresionante la respuesta y el comunicado que difundieron hoy, quitando al señor Coco Levy, Jorge “N”, en este caso así inicia el comunicado, de los cargos.

A parte de esto me parece importante que la empresa mencione que este señor no tenía por qué recibir actores y actrices en su oficina, entonces creo que es un excelente paso en la lucha que estoy llevando y sí, se lavaron las manos al despedirlo, pero funcionó este movimiento de los actores que firmaron la carta, ni la compasión y el perdón, no nos importa, pido cárcel para Coco Levy”, dijo Danna Ponce.