¡Es oficial! Jennifer Lopez y Ben Affleck se casan en Las Vegas

De acuerdo con el portal de TMZ, la cantante y actriz de 52 años de edad Jennifer Lopez y el actor de 49, Ben Affleck, se casaron el pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada.

De acuerdo con TMZ, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas. / Foto: Instagram @jennylosgalaxy

Jennifer Lopez y Ben Affleck se dan el sí en Las Vegas

Se informa que la pareja obtuvo una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, misma que fue procesada el pasado sábado 16 de julio y se encuentra a nombre de ambos actores, Jennifer Lynn López y Benjamín Geza Affleck.

Fue en abril de 2022, mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de Jennifer Lopez, donde se reveló que Ben Affleck le había propuesto matrimonio por segunda vez, pero en esta ocasión, el actor le dio un anillo en color verde.

“El sábado por la noche, mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, me quedé sin palabras”, dijo la cantante.

Hasta este momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se comparta un comunicado oficial, al igual que las fotografías y videos de la ceremonia.