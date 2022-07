Sarah Hoch está lista para celebrar las bodas de plata del GIFF... ¡Luces, cámaras y acción!

Sarah Hoch se ha convertido en una mujer que le gustan los retos y no se queda con las ganas de apostar por los nuevos talentos en la industria del cine. La directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) charló con Publimetro sobre está nueva aventura post pandémica. Mujer inquieta y con buen sentido del humor, a pesar de las pérdidas recientes a nivel personal, toma el cine y la vida como un impulso para hacer lo que le gusta.

“Ser inquieta lo mantiene a uno joven (risas). El festival está muy saludable, siento que a 25 años este festival ya pertenece a la agenda cultural artística a nivel nacional e internacional, ya siento que Guanajuato lo acoge como su evento, eso es muy importante para dar continuidad a un festival que debe sobrevivir a mí, y a quienes vienen a futuro; espero que lo conserven y tengan otros 25 o 50 años más”, dijo Sarah Hoch, directora del GIFF.

Al preguntarle cuáles han sido los mayores logros y sacrificios a lo largo de estos 25 años de historia, Sarah respondió, “siempre ha sido y está reconocido como un festival que arriesga, que no nada más muestra cine, sino produce cine. Es una plataforma que arrancó con cortometrajes, porque es la lo que era la producción en el país en esas fechas difíciles para el cine mexicano. El libro que estamos produciendo es como un retrato de estos 25 años, también del cine mexicano en está lucha por sacar adelante una industria que en su momento no existía, y que 25 años después apenas podemos decir que tiene una industria. Lo que me preocupa es que perdemos la relación con los cineastas, porque sus agendas son ya más complicados para tenerlos sobre las alfombras rojas, recibiendo sus premios en las películas y que la gente conviva con actores, directores y productores”.

“Mi vicio secreto son películas de época, cintas basadas en libros de Jane Austen, películas de la revolución francesa, esas si me provocan lágrimas” — Sarah Hoch, directora del GIFF.

Sarah Hoch habló de los cambios para la edición de este año, “ahorita tenemos un cuello de botella de todos los proyectos que no se pudieron filmar en Covid, que se tienen que firmar ahora. Por ejemplo, quitamos todos los plataformas digitales y quitamos el mundo virtual con la idea de fortalecer nuestras audiencias para estar juntos y convivir de manera presencial; es decir, recorrer los panteones y estar en el cine con nuestro tablita de quesos y vinito bajo las estrellas, porque no hay nada que vivir el cine frente a una pantalla grande”.

Fortalezas y debilidades del festival

“La mayor fortaleza es su poder de convocatoria en competencia, invitados, en proyectos de formación como el Rally Universitario, porque somos un festival muy reconocido a nivel internacional como un espacio de formación so solo para ver películas. En cuanto debilidad está el tema económico, que es un tema real en los festivales, vemos que están batallando con presupuestos. El punto que más me preocupa es buscar que las películas no vayan directamente a plataformas, que tengan oportunidad de recorrer festivales y tengan vida en las salas de cine”.

Actividades a destacar

Aniversario. Presentará el libro GIFF 25 aniversario: recuento de los primeros 25 años del festival, una recopilación de fotografías, anécdotas y los mejores momentos del festival, en colaboración con el Gobierno de Guanajuato.

Invitado. Croacia es el país invitado de honor para su 25 edición. Se trata de una nación prolífica y destacada en el cine de animación, por lo que en GIFF se presentará la conferencia Reflectores sobre la animación croata con el director Marko Djeska y el productor Drasko Ivezic de la casa productora Adriatic Animation.

Homenajes. Adriana Barraza recibirá la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, un galardón con 62 años de historia que rinde homenaje a las personas que han contribuido a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo con su trayectoria. Además, otorgará una conferencia magistral abierta al público en la ciudad de León. Como parte de los festejos, la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión otorgará un homenaje a la primera actriz Blanca Guerra en la que se le entregará la Cruz de Plata del GIFF y el premio Musa.

GIFF, a detalle

181 películas, de las cuales 128 estarán en competencia.

30 estrenos mundiales.

28 premieres americanas.

68 estrenos mexicanos.

11 días de festivales con sedes en León, Irapuato y San Miguel Allende.

