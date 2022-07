“Para las limitantes que tienes haces milagros”: Ana Bárbara trata de ser amable con Rubí en La Academia, pero no vota por ella

A Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, le quedó “gigante” interpretar la canción “Como tu mujer”, de Marco Antonio Solís, uno de los temas más emblemáticos de la música mexicana, a juzgar por las opiniones del jurado.

Pese a lucir radiante y ser parte de una impecable escenografía en la que Rubí salió a cantar en medio de un juego de luces que hizo ver el escenario fantástico, sus limitaciones en el canto son evidentes y aún jueces tan benevolentes como la querida cantante Ana Bárbara, intérprete de temas como Bandido y La Trampa, no puede pasarlas por alto.

“Todavía mi leona está tiernita”, dijo de entrada Ana Bárbara al comparar la salida de Rubí con la imagen de una leona.

“Rubí esas canciones de Marco Antonio Solís son para defenderse, para disfrutarse, para cantarse, hay canciones que son facilitas de cantar, y esta es una ‘cancionzota’, pienso que para las limitantes que tienes haces milagros, el vibrato que ya te había dicho que es un invento tuyo, que es una genialidad que hagas algo de la nada con puro aire (…) está bien, es lo que puedes hacer y lo tratas de hacer y eso se aplaude, pero definitivamente esa canción es gigante”, señaló Ana Bárbara.

“Zunio estás bien sexi”, bromeó Ana Bárbara

En cuanto a Zunio, quien regresó a La Academia el domingo pasado tras hace sido expulsado, también le dio recomendaciones.

¡Zunio!, ¡Zunio!, coreaba el público tras la presentación en la que compitió con Rubí.

“Zunio estás bien sexi (…) Muy bien, me gustó volverte a ver, no sé si te hiperventilaste, pero en la primera parte no me llegabas a las notas (…) Insisto, brinca la cuerda y puedes ir cantando mientras brincas la cuerda”.

Ana Bárbara le dio su voto a Zunio, nacido en Ecuador, por considerar que “defendió más la canción”.

En cuanto a las críticas de Lolita Cortés a Rubí, la “jueza de hierro” insistió en que la alumna no reúne las cualidades para el canto.

“Niña, Rubí, no creo que puedas dar más, llevo semanas diciéndolo, el público quiere que te quedes, estás haciendo lo mejor que puedes porque tienes que mantenerte aquí porque el público te mantiene aquí, pero alguien como Emilio que dijo ‘hasta aquí llegué’ también eso es valor, no solo quedarse aquí, (…) no vas a dar más, de lo que has dado, porque hoy lo mejor de ti fue cuando estabas a oscuras y es terrible”.