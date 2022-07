¿Quién salió de La Academia hoy? Estos son los eliminados hasta ahora en el reality de TV Azteca

Este fin de semana La Academia retomó la ronda de eliminaciones dobles, luego de reingresar a tres alumnos eliminados en la edición anterior, una decisión que no dejó muy contentos a los internautas, quienes consideraron desproporcionado que volvieran tres participantes, en lugar de uno, como se había anunciado en principio.

Este domingo 17 de julio la expulsión era para Santiago, quien apenas logró poco más del 4% de las votaciones, pero los críticos pidieron que le dieran una oportunidad y que le permitieran quedarse una semana más. El director musical de La Academia, Alexander Acha, accedió a la petición de los jueces, quienes resaltaron la buena actuación de Santiago del concierto.

“Pues a sacar a Santiago otra vez JAJAJAJA”, “Según la producción íbamos a estar contentos que se quedara una semana más JAJAJAJAJA”, “O ellos viven en otro planeta que lo escuchan como Chayanne o somos nosotros lo que estamos con problema auditivo porque nada encaja, perdón pero somos más, que poca credibilidad le dan a este programa!!!”, comentaron internautas que no estuvieron a favor de la segunda oportunidad para Santiago.

Isabela, quien reingresó el domingo 10 de julio, tras ser expulsada el sábado 9, fue eliminada por segunda vez este 16 de julio, siendo la única eliminada de este fin de semana.

Un repaso por los eliminados en La Academia

Los eliminados en La Academia a la fecha son: Roberto Poot, Esmeralda, Alejandra, Mariana Logue, Jackie e Isabela, quien fue eliminada por segunda vez el sábado 16 de julio.

También abandonó la competencia por decisión propia Emilio de la Cruz Martínez, de 21 años y nacido en Aguascalientes, y abogado de profesión, quien dijo estar agobiado por problemas de ansiedad que necesitaba tratar con profesionales de la salud.

En una inusual jugada, La Academia permitió el regreso el domingo 10 de julio de tres participantes eliminados tras lanzar votaciones por TikTok, por lo que volvieron Zunio, de Ecuador; Eduardo, de Estados Unidos, e Isabela Ortega, de Tabasco, ahora eliminada definitivamente.

El público cuestionó que se permitiera el regreso de tres alumnos.

“Es que no debió regresar”, Ella fue el pilón, ella no debió de regresar!! Qué bueno que se fue”, “Segunda vez eliminada y no hay regreso”, “Lo dijimos que este sábado la íbamos a sacar y se cumplió”, “Nadie quiere a Isabela, eliminada por segunda vez, sí ya sabe que eso de que regreso fue arreglado JAJAJAJA”, fueron algunos de los comentarios sobre la segunda eliminación de Isabela.

De los 16 alumnos que comenzaron el pasado 12 de junio siguen en la competencia hasta la fecha: Rubí Ibarra, de San Luis Potosí; Mar, de Ecuador; Fernanda, de Tabasco; Andrés, de Sonora; Nelson y Cesia, de Guatemala, Zunio; de Ecuador; Eduardo, de Estados Unidos, y Santiago, de Ciudad de México.