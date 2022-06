¿Qué han dicho en La Academia sobre la renuncia de Emilio?, ¿Cuál será su destino en el reality?

La decisión de Emilio de abandonar La Academia tomó a sus compañeros por sorpresa y a los profesores también, pero su caso pone en relieve las consecuencias que pueden ocasionar la ansiedad y la depresión. Tal ha sido su agobio que quería salir de inmediato el miércoles, cuando dio a conocer sus deseos de retirarse, pero por temas de contrato deberá cumplir con ciertas cosas antes de marcharse.

Emilio, de 21 años y nacido en Aguascalientes, ha hablado abiertamente sobre sus problemas de ansiedad y la necesidad imperiosa que tiene de salir de la casa de La Academia para ponerse en tratamiento y resolverlo.

En una cercana conversación con Emilio, Alexander Acha, director musical del reality transmitido por TV Azteca, trató de llegar a los sentimientos que han embargado al joven músico, quien pese a que ama cantar desde niño está tirando esta oportunidad por la borda.

Emilio le explicó cabizbajo que su renuncia se debe a la “ansiedad” que trae “adentro”. “Quiero sentir un poco de paz”, le dijo Emilio a Alexander Acha.

¿Qué pasará con Emilio?

Por razones de contrato, el alumno deberá cerrar su ciclo en La Academia en uno de los conciertos previstos para el fin de semana.

“Necesito que permanezcas hasta el sábado (…) Aquí hay un tema jurídico, te tienes que despedir (…) Te vas a ir el sábado, es lo que tenemos que hacer, cerrar el ciclo, cerrar con los compromisos”, le pidió Acha, que además le recomendó hablar con un terapeuta.

En una actitud de empatía total, Acha le contó a Emilio que cuando tenía 19 años también pasó por algunos temas de ansiedad y buscó ayuda en ese momento para superarlos.

“Tienes que salir de un manera cabal, con entereza, cerrando el ciclo, que te lleves ese aprendizaje que en la vida hay que cerrar los ciclos bien (…) Tienes un reto con Mariana Logue y no la puedes dejar así, nada más trata de salir y dar lo mejor que puedas”.

Usuarios reaccionan a la plática de Alexander Acha con Emilio

Por tratarse de un tema tan sensible muchos de los espectadores han empatizado con Emilio, al tiempo que han resaltado la actitud de Acha con el alumno.

“Alexander, no sólo eres una cara bonita. Eres inteligente, tienes valores, tienes las palabras correctas y sobre todo los pies bien puestos en la tierra”, “Un aplauso a Alexander. Le está enseñando a madurar y a terminar las cosas bien y no solo a abandonarlas. Por un lado, mentalmente podría dejarlo peor cuando salga y se dé cuenta que dejó todo tirado; por otro lado, madura y se enseña a hacer las cosas bien, y no sólo él, sino también el público que los ve”, indicaron seguidores del reality.

“Una gran sorpresa Alexander, hijo de un icono de la música en México. Muy bien tu forma de conducirte, comunicas, compartes tu experiencia y muestras tus grandes valores!!! Muchos de estos niños, no merecen estar ahí”.