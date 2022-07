Boy bands mexicanas entre la nostalgia y la esperanza de un relevo generacional

Dicen que la música repite los ciclos, algunos géneros van y otros vienen. El tema de las boy bands se mantiene en la actualidad, aunque tuvo una pausa generacional, ahora vuelven a tomar fuerza con las bandas asiáticas de K-pop que llegaron para revolucionar el concepto de los grupos varoniles.

Por años, hemos visto la evolución de las boy bands a través de las letras de sus canciones, coreografías, videos musicales y vestuario. Latinoamérica tuvo su época dorada con la llegada de agrupaciones como Menudo, Chamos, Mercurio, Magneto y más reciente CNCO, pero el formato pareciera que ya no interesó a las nuevas generaciones de músicos, cantantes y bailarines.

“Este fenómeno que sucedió hace 20 años está lleno de nostalgia es mucho revivir nuevamente aquellas épocas. Por supuesto, aquellas letras que sin duda son algo diferente -quizá- a lo que ahora hay en el mercado, por eso nuestra generación regresó para revivir esos momentos y volver a recordar la secundaria y el romanticismo que, inclusive, se vivía en la música en aquel momento. Ahora lo estamos trayendo al 2022 con las mismas caras y con la misma fanaticada, en este nuevo concepto de BBEX (Boy Band Experience) , para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ir a un concierto”, compartió Alex Sirvent integrante de Mercurio.

“Otras generaciones empiezan a gustar del concepto, pero en Latinoamérica no hay muchas, por eso la nostalgia hacia las boy band de pasado”. — Pablo Portillo, de MDO.

Las boy bands mexicanas tuvieron su momento de la década de los 80′s a los 2000′s, pero no han encontrado un revelo generacional.

“El talento se ha dado en todas las generaciones. Hay gente muy talentosa, vemos como en otros países les está yendo súper bien, evidentemente, es otra generación dirigida a otro público. Por ejemplo, en lo personal si me gustan la bandas de K-Pop son muy talentosas, cantan increíble, bailan increíble, no les entiendo nada (risas), pero yo sé que están diciendo cosas positivas supongo, y si no, pues el ritmo está bueno. Creo que hay que desearle éxito a todo el mundo, así como en algún momento nosotros también deseamos el éxito y la buena vibra de la gente. Creo que lo importante es que vuelva a surgir una nueva generación de boy band, para no ser los únicos en la historia de la música en México”, señaló Rafael León, de Tierra Cero.

Nostalgia por las boy bands

BBEX nació de la nostalgia por revivir música de los 90′s y 2000′s que sigue siendo una atracción para varias generaciones. Logrando unir a las Boy Bands más exitosas de esas generaciones para crear un concierto donde Mercurio, MDO, Kairo, Tierra Cero, Ragazzi, Los Hijos de Sánchez, Ufforia y M5 se fusionan para combinar su talento interpretando los más grandes éxitos de cada grupo de una manera única y actual.

BBEX es la combinación de 26 artistas, músicos y técnicos de producción, que unen su talento y profesionalismo para elaborar un espectáculo digno de los niveles que esta generación exige. Canciones, coreografías emblemáticas, equipo de audio e iluminación de primer nivel harán la atmósfera perfecta para revivir la música pop con casi tres horas de show y hacer una experiencia única.

Próximo concierto de BBEX (Boy Band Experience)

21 de julio a las 21:00 horas, Auditorio Telmex (Zapopan, Jalisco).

Algunas boy bands en la historia musical

The Beatles (1960). También fueron una boy band (banda adolescente) en Liverpool, que atrapó al público femenino en sus primeros años.

Jackson 5 (1964). Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson, fue la primera banda de afroamericanos en conquistar al público blanco, lo que para la época fue bastante significativo.

Menudo (1977). Desde Puerto Rico , el productor Edgardo Díaz creó lo que se convertiría en el fenómeno más descomunal en cuanto a boybands latinas se refiere.

New Kids on the Block (1984). Si se trata de pensar en los pioneros de este estilo esta es la banda por excelencia. Se formaron en 1984 en Boston y a lo largo de la historia vendieron más de 80 millones de copias.

Backstreet Boys (1993). Es la mejor boy band de la historia según Rolling Stone, quien los sitúa en el primer puesto superando a The Beatles. Han vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo.

Mercurio y Mecano (noventa). Las agrupaciones mexicanas se han mantenido activas, con algunas pausas, pero son de las boy bands mexicanas de mayor trascendencia.

One Direction (2010). El grupo británico-irlandés tuvo sólo cinco años de vida, pero se consolidó como una de las bandas masculinas más importantes de la historia que se plasmó en el libro de Récord Guiness 2014.

BTS (2013). Es el grupo masculino coreano por excelencia. Creado por Big Hit Entertaiment en 2013, actualmente esta en el número uno de las boy bands de K-Pop, con legiones de Armys por todo el mundo. También están fuertes EXO, Got7, TXT, Astro y Wanna One.

CD9. Banda mexicana creada el 2 de abril del año 2013 por Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, William Valdés y Freddy Leyva. El mismo año de formación, Valdés dejó la banda y en su reemplazo ingresó Bryan Mouque. El 20 de mayo del año 2019, Canela confirmó su salida de la agrupación y el proyecto sigue en pausa.

CNCO (2015). Es un grupo musical de pop latino y reguetón formado en Miami el 13 de diciembre del 2015 que le da fuerza, actualmente, a las boy band latinas.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: