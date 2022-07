J Balvin recibirá un galardón especial en los Premios Juventud 2022

J Balvin y Karol G son los artistas más nominados a los Premios Juventud 2022, donde figuran en 11 categorías, pero se supo que además de competir en estas nominaciones, el cantante urbano recibirá un galardón especial.

Según expresaron recientemente los organizadores del evento a través de un comunicado, J Balvin se presentará los Premios Juventud para interpretar en el evento algunos de sus éxitos.

Pero además de competir en las diferentes categorías musicales, el colombiano será reconocido por su trabajo en favor a la salud mental, recaudar fondos para las víctimas de los tiroteos masivos y por apoyar a los trabajadores agrícolas quienes atravesaron momentos difíciles durante la pandemia.

J Balvin recibirá el premio de “Agente de cambio” de este 2022

El galardón “Agente de cambio” reconoce el trabajo social realizado por los artistas en favor de mostrar un lado más humano de ellos. En esta ocasión se reconocerá el trabajo que ha hecho últimamente el cantante al abrirse y hablar sobre los problemas de salud emocional que ha atravesado.

Esta clase de conversaciones, en especial si proviene de una figura pública tan importante, abre el diálogo y rompe el estigma en torno a este tema, sobre todo en la comunidad latina.

Pero además de despertar la conciencia sobre la salud mental, J Balvin creó una plataforma de bienestar, llamada OYE, que incentiva a sus miembros a sanar y a hacer uso de su creatividad para darle forma a su futuro.

No obstante, no será el único en recibir el reconocimiento de “Agente de cambio”. Wisin y Yandel, Juanpa Zurita, Kany García, Omar Negrón Ocasio, Carlitos Swaggy Way y la Jenni Rivera Love Foundation, también recibirán este galardón.

Los Premios Juventud 2022 se llevarán a cabo el próximo 21 de julio, en el Coliseo de San Juan, en Puerto Rico. Y entre los artistas que se encuentran confirmados que se presentarán se encuentra: CNCO, El Alfa, Ángela Aguilar, Kenia Os, Mau y Ricky, Grupo Firme, Danna Paola, Prince Royce y muchos otros más.