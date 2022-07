La ironía de Lolita Cortés luego que alumno cantó tema ‘Ropa Cara’ de Camilo, en La Academia: “Contigo sí me gusta la canción “

La llamada “jueza de hierro”, Lolita Cortés, no tiene filtro al momento de expresar sus opiniones en La Academia, el reality show de TV Azteca que celebra sus 20 años.

El fin de semana el cantante Camilo, esposo de Evaluna Montaner, cayó en las críticas de la polémica jueza, quien ironizó sobre el tema “Ropa cara” del cantautor colombiano, luego que estuviera en el repertorio del reality show, interpretado por el alumno Nelson la noche del domingo 17 de julio.

“Nelson, Contigo sí me gusta la canción, de verdad Nelson, no es una canción que me g... no, no, no hay manera (...) hijo te ves tan bien, es que la cantaste, es que la contaste, es que la vibraste, (..) me encantó, Nelson gracias, ¡y la entendí!, ¡muy bien!, qué gran concierto, dentro de lo que se le pueda entender a eso (Camilo)”, apuntó Lola Cortés en una crítica que suscitó aplausos.

“¡Viva Guatemala! (…) Muy bonita tu actuación Nelson”, comentó por su parte, Ana Bárbara, al exaltar la interpretación de Nelson, aunque aseguró que “Ropa cara” está lejos de ser uno de sus temas favoritos.

Gavito dijo que el tema Ropa Cara de Camilo es una “basura de canción”

Lanzada hace un año por Camilo, la canción Ropa Cara supera los 262 millones de visualizaciones, sin embargo, los jueces de La Academia destruyeron el tema, aunque celebraron la interpretación de Nelson.

El juez Arturo López de Gavito, también le puso un poco de pimienta a las críticas contra el tema Ropa Cara de Camilo interpretado por Nelson: “Me fascinó este trabajo, me pareció espectacular, de una basura de canción como sale (…) una basura de canción y no lo puedo decir de otra manera (…) es la actitud que le falta al 85% de los que están allí sentados”.

“Te felicito, lo hiciste excelente”, subrayó Gavito, uno de los críticos más respetados de La Academia que este año celebra 20 años de fundación.

El público también celebró la actuación de Nelson, uno de los participantes extranjeros de La Academia.

“Si increíble Nelson!! pero por qué no sacaron a Santiago!!!!!”, “Tenía miedo por la canción, pero lo hiciste super Nelson”, “Nelson el mejor”, “Qué linda interpretación de Nelson me fascinó esta versión”, comentaron internautas.

Así van las eliminaciones en La Academia

Los eliminados en La Academia a la fecha son: Roberto Poot, Esmeralda, Alejandra, Mariana Logue, Jackie e Isabela, quien fue eliminada por segunda vez el sábado 16 de julio.

También abandonó la competencia por decisión propia Emilio de la Cruz Martínez, de 21 años y nacido en Aguascalientes, y abogado de profesión, quien dijo estar agobiado por problemas de ansiedad que necesitaba tratar con profesionales de la salud.

En una inusual jugada, La Academia permitió el regreso el domingo 10 de julio de tres participantes eliminados tras lanzar votaciones por TikTok, por lo que volvieron Zunio, de Ecuador; Eduardo, de Estados Unidos, e Isabela Ortega, de Tabasco, ahora eliminada definitivamente.

De los 16 alumnos que comenzaron el pasado 12 de junio siguen en la competencia hasta la fecha: Rubí Ibarra, de San Luis Potosí; Mar, de Ecuador; Fernanda, de Tabasco; Andrés, de Sonora; Nelson y Cesia, de Guatemala, Zunio; de Ecuador; Eduardo, de Estados Unidos, y Santiago, de Ciudad de México.