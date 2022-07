Adela Noriega: ¿Dónde se encuentra?, ¿Cuál fue su última telenovela? Todo lo que se sabe de la vida de la actriz

La actriz mexicana Adela Noriega, ha sido una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo, reconocida por sus diferentes papeles protagonicos de los años 80′s y 90′s.

A los 12 años de edad fue descubierta por un cazatalentos, mientras estaba de paseo con su madre en un centro comercial, iniciando de esta manera su carrera artística con comerciales y videos musicales como ‘Corazón de Fresa’ de Lucía Méndez y ‘Palabra de honor’ de Luis Miguel.

Todo esto dio paso a su siguiente debut en la televisión, con el famoso programa ‘Cachún, Cachún, ra, ra’, participando también como villana en las telenovelas ‘Principessa’ y ‘Juana Iris’, producciones por las que fue nombrada como “Debutante del año” por el periódico ‘Heraldo’, en el año 1985. Finalmente en 1987 consiguió su primero protagónico en una miniserie llamada ‘Yesenia’.

Asimismo, gracias a su carisma y manera de apegarse a sus personajes, Noriega pudo aparecer en diferentes filmes que, de una u otra manera llegaron a ser reconocidos a nivel mundial, alguno de ellos fueron: ‘Quinceañera’, ‘Dulce Desafío’, ‘Guadalupe’, ‘El privilegio de amar’, ‘Amor Real’, ‘La Esposa Virgen’, ‘Fuego en la sangre’, entre otros; esta última fue con la dio fin a su carrera artística, pues desde el año 2008 la actriz ha estado en bajo perfil, mostrando muy poco su vida personal.

¿Dónde se encuentra Adela Noriega?

El increíble parecido que tiene Marlene Favela con Adela Noriega, ha hecho que muchos fanáticos revivan los momentos en que la actriz se encontraba más cerca de su público.

Ya hace aproximadamente 14 años que Noriega decidió no aparecer frente a cámaras, dejando en dudas a todos los seguidores, que hasta la fecha han preguntado ¿Dónde está?, haciendo especulaciones de lo que pudo haber pasado, pues también se ha alejado de las redes sociales.

“Te quiero mucho, fuiste y sigues siendo mi estrella favorita”

“Yo creo que Adela Noriega murió, hace mucho tiempo hablan que tenía cáncer no sé que tan cierto sea. Pero pongámonos a pensar cómo es la farándula hoy en día. El 80% de la población mundial tiene teléfono celular. Y que jamás nadie haya visto a Adela nunca jamás, es demasiado”.

Se leen en algunos comentarios de las redes sociales, sin embargo, la realidad es que Noriega optó por este “discreto retiro” luego de los rumores por el supuesto amorío que tenía con el ex presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, esto hizo que se alejara del país, revelando en ‘El Show de Cristina’ que se iría a estudias en los Estados Unidos.

“Me fui en un momento muy importante de mi carrera; decido irme, me la juego a ver qué pasa, y me voy a Los Ángeles a estudiar”, explicó.

De esta manera, en el año 2018 se dio a conocer gracias al periodista Gustavo Adolfo Infante que Adela se encontraba en Polanco, Ciudad de México, además de conocer el edificio donde vivía.

No obstante hace aproximadamente 1 año, Alicia Machado durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’, rompió silencio e indicó que la actriz estaba en Estados Unidos.

“No, ella vive en Weston (Florida). Te la encuentras a veces, por ahí”, reveló la ex reina de la belleza, tras el comentario de Gabriela Spanic donde decía que ella no tenía idea de donde estaba Adela Noriega. “De ella no he sabido nada, desapareció”.