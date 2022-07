Este es el consejo que le dio Lupillo Rivera a Chiquis Rivera después de firmar su divorcio

Algunos miembros de la familia Rivera han opinado sobre el divorcio de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Y aunque el primero en pronunciarse fue su abuelo, Don Pedro Rivera, ahora su tío, Lupillo Rivera, decidió darle unos consejos.

Pese a que la relación entre ellos no es muy cercana, el “Toro del Corrido” le envió el siguiente mensaje a Chiquis a través del programa “Despierta América”:

“Que disfrute la vida lo máximo, así como lo está haciendo, como lo está haciendo ella. Ahorita tiene ya su novio y que lo disfrute a lo máximo”, fue lo que aconsejó.

Cuando la hija de Jenni Rivera denunció que sufrió violencia domestica por parte de su exesposo, Lupillo se abstuvo de opinar, pero ahora si dice lo que piensa sobre Lorenzo Méndez. “Nada más era una persona que quería tomar ventaja del dinero… Pues así quedó…”.

Esto fue lo que dijo Don Pedro Rivera sobre el divorcio de su nieta

Don Pedro Rivera también comentó sobre el divorcio de Chisquis Rivera, expresando lo siguiente: “Es un proceso muy duro pero no quiero comentar de esos casos, porque cada quien tiene su forma de arreglarlos y son diferentes problemas, así que yo espero que les vaya bien”.

Además, manifestó que: “Hay que tener mucha calma para todas esas cosas, no enfurecerse uno, trabajar con calma y con paciencia, y de eso modo salen mejor las cosas que con violencia”.

Cuando el divorció finalmente fue concebido, Chiquis Rivera lo festejó a la grande, aunque aseguró que no se arrepiente de haberse casado con Lorenzo Méndez.

“Eso viene con madurez de decir ‘no me arrepiento’, y lo digo en mi disco ‘Abeja Reina’ de que no me arrepiento de haberme enamorado porque uno aprende, uno tiene que tomar esas experiencias para crecer, para madurar, para aprender lo que sí quieres y lo que no quieres. Yo creo que ya cerramos ese capítulo en mi vida, y la verdad me siento muy bien, contenta, muy feliz”, fue lo que expresó la cantante también en una entrevista para “Despierta América”.