Lucero también contó su versión de lo que vivió la primera noche de bodas con Mijares

Aunque Manuel Mijares confesó que Lucero se molestó con él en su viaje de bodas a Bali porque al parecer dormía con muchas almohadas, la Novia de América desestimó sus señalamientos y también contó su versión a los periodistas de lo vivido durante ese viaje, con una gran sonrisa confesó que lo invitó a ver las estrellas en la parte fuera de la habitación.

“Yo salí a la terraza y me acuerdo vagamente que le dije ‘Vente a ver las estrellas’ y me dijo ‘Ya las estoy viendo’, y yo ‘Es que de adentro no se ven’, y me dijo ‘No, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’ y yo dije ‘Ah, bueno, órale’ y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí”, comentó.

Vale recordar que la pareja contrajo nupcias el 18 de enero de 1997 y estuvieron casados por 14 años, tiempo en el que procrearon dos hijos. La boda que fue transmitida por televisión fue considerada por el público mexicano como un matrimonio de ensueño.

Durante sus declaraciones Lucero recordó los rumores que se tejieron en torno a su unión con Mijares, entre ellos que fue un matrimonio negociado o que habían firmado un contrato e incluso del supuesto acuerdo sobre los hijos que tendrían.

“Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Yo me acuerdo que se dijeron tantos rumores que a veces les cuento en mi canal de YouTube... decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos”, precisó la intérprete de Electricidad.

Lucero dijo sentirse feliz de la relación que tiene con el padre de ex esposo. “La verdad es que nos llevarnos bien, es muy padre”, comentó