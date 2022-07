Luisito Comunica arribó a Seúl, Corea del Sur, para compartir cómo es la parte tradicional y contemporánea del país asiático que se ha vuelto muy popular tras el fenómeno del K-Pop, las series y película que han cruzado fronteras.

El influencer y youtuber que tiene más de 30 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram, ha compartido en sus historias algunos momentos durante su estancia, desde la comida, tiendas de conveniencia, zona de juegos, el choque cultural hasta la vida nocturna, como el barrio más caro conocido como Gangnam.

Luisito Comunica es discriminado por "viejo" en Corea del Sur

Gangnam-gu es el centro exclusivo y moderno de Seúl, sede de relucientes rascacielos, marcas de diseñadores y elegantes clubes nocturnos donde DJ de renombre tocan música tecno y house, que es visitado por muchos turistas.

“Esta noche andamos en búsqueda de fiestilla”, explicó para luego mencionar que no pudieron entrar a dos lugares por no hablar coreano o por ser turistas.

“No puedo entrar por tener 30 años, el problema es que soy turista y no hablamos coreano (risas)”, reveló en sus historias, donde estuvo acompañado por su novia.

“Muchas discos en Corea del Sur prohíben la entrada por tener más de 30 o ser extranjero. No memen wey, me acaban de discriminar por viejo (risas). Esperamos como media hora y ya que llegamos me piden identificación, y me dicen: ‘es que tienes 30, solo menores de 29 pueden entrar’”, agregó.

“Voy a ir antes de llegar a los 30. Gracias por el tip, daddy”, escribió Mario Bautista.

Mientras otros usuarios señalaron, “Ya va siendo hora de abrir una discoteca en Corea”, “Honestamente creo que es porque no les gustó tu apariencia, yo estuve y si logré fiesta normal... sin ofenderte rebotaron a ti que eres famoso, va cualquier otra persona y lo echan al calabozo!!”, “Que desastre te discriminaron sin discriminarte, cero gente vieja”.

Experimenta la discriminación

Luisito Comunica vivió un mal momento durante la madrugada en Corea del Sur, donde experimentó algo que nunca le había pasado durante sus viajes, por lo que decidió ahogar sus penas y beber por las calles del exclusivo barrio de Gangnam-gu.

