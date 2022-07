Mijares revela intimidades durante luna de miel con Lucero

Manuel Mijares fue entrevistado por Alberto Peláez en su programa de YouTube, En la cama con... y conversó algunos detalles personales, incluso que tuvieron que ver con la luna de miel tras casarse con Lucero, con quien procreó dos hijos.

Al parecer la llamada Novia de América se molestó con el cantante durante un viaje que realizaron a Bali, una isla en Indonesia, porque al parecer dormía con muchas almohadas en la cama.

“Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como… y si me volteo para acá, me la jalo pa’ acá”, comentó Mijares.

Durante la entrevista el cantante de 64 años dijo que esta costumbre originó una discusión con la madre de sus hijos porque para ella “parecía la Muralla China”.

En tono jocoso Mijares siguió dando más detalles al respecto y la noche de esa diferencia, le dijo a Lucero “es que el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés”, precisó.

El artista confesó que sin importar si está acompañado o no, a él le gusta dormir en medio de la cama.

Afecto entre Mijares y Lucero es real

La pareja estuvo casada durante 14 años, desde que Manuel Mijares anunció lo que muchos medios rumoraban, la separación con Lucero, han transcurrido 11 años, desde entonces se han esmerado por cultivar una sana relación como amigos y compañeros de trabajo.

Hoy Lucero y Mijares, ambos con parejas nuevas, celebran ser amigos y tienen planes de trabajar juntos, con su gira de conciertos por México y otros países titulada ¡Hasta que se nos hizo!

Es evidente la buena relación entre ambos con sus hijos. Incluso Lucerito Mijares, hija de los cantantes, se ha presentado junto a sus padres en algunos conciertos.