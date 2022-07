Olivia Collins habla sobre la violencia física y psicológica que sufrió por parte de su exesposo

Recientemente, Olivia Collins anunció su regreso a la actuación, aunque no a través de la televisión sino por el teatro. Por ello, en su reciente encuentro con los medios de comunicación, decidió hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida.

La actriz fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su exesposo, Silvio García Patto, quien falleció hace poco. Ese hecho la afectó en muchos aspectos de su vida, incluso en el plano laboral, llegando a pensar en atentar contra su propia vida.

“Sí llega el tema), sí... yo traté de hacerlo pero tenía un ángel que se llama Cata... y que se quedó allá, con su hijo; y ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado de mi vida”, declaró Olivia Collins a punto de llorar.

A pesar de haberse separado, su exesposo seguía atacándola

Después de varios años de haberse divorciado de su esposo, Silvio García Patto aprovechaba cualquier oportunidad para atacarla públicamente, en especial, cuando se sabía que la actriz estaba saliendo con alguien.

Por ejemplo, en el 2015, cuando Olivia Collins anunció que tenía un romance con Abraham Ramos, quién era 17 años menor que ella, su exesposo llegó a declarar en TV Notas lo siguiente: “Que mantenga a sus hijas fuera de la promiscuidad de su vida”.

Pero ahora la actriz afirma que de estas terribles experiencias siempre se aprende algo. “De esa experiencia aprendí mucho y tuve dos hijas maravillosas, y ahora tengo un nieto maravilloso que si eso, ya que pasó que era el karma, era lo que tenía que aprender, pues ahora tengo el dharma. Sí puedo decir que llegas a un momento en que ya, la justicia divina viene a ti”, sentenció.