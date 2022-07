Yadhira Carrillo aparece en las pantallas de TV Azteca y confiesa estar muy mal de salud

Luego de pasar 14 años lejos del mundo del espectáculo, Yadhira Carrillo reaparece en una entrevista que le concedió al programa “Ventaneando” de TV Azteca y declara que no se encuentra bien de salud.

La actriz confesó que hace más de tres años que no la está pasando bien, debido a que su esposo Juan Collado, quién es abogado, fuera detenido por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.

Por tal motivo, decidió dar la entrevista a las afueras del reclusorio donde visita diariamente a su marido, quien estuvo casado primero con Lety Calderón y es padre de sus hijos.

“Ha cobrado una factura muy, muy, muy alta, y me da mucha tristeza que sea a través de pagar un precio que no teníamos que haber pagado nosotros, pero se lo ofrecemos a Dios y ya”, expresó Yadhira Carrillo.

¿Qué problemas de salud tiene Yadhira Carrillo?

La actriz mencionó que tuvo depresión hace un tiempo, además de hipoacusia súbita, que le impedía escuchar cuando se sentía muy estresada y angustiada. Pero ahora padece de tensión alta.

“No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor ‘bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado, pesado, muy difícil”, explicó Yadhira Carrillo en Ventaneando.

Asimismo aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores que se habían comenzado a esparcir y que aseguraban que se estaba divorciando de su esposo.

“Jamás, o sea, para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada, donde él esté estaré siempre, y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí”, manifestó.

También declaró con respecto a la sentencia de su esposo, lo siguiente: “Aquí estaremos pagando quizás por todas las cosas terribles que hicieron tantísima gente y que vinieron a agarrar al que no es ni político, ni servidor público, al que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos, y yo aquí con él de la mano, donde él esté, estaré yo siempre”.