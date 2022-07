Humberto Zurita confiesa que el trabajo le ha ayudado a sobrellevar la pérdida de su esposa, Cristian Bach

Actualmente, Humberto Zurita se encuentra promocionando la película “Un retrato de familia”, por lo que ha concedido varias entrevistas y en una de ellas, el actor habló sobre cómo ha lidiado con la pérdida de su esposa.

Recordemos que Humberto Zurita enviudó hace 3 años. Su esposa, la artista argentina Cristian Bach, estuvo casada con él durante 36 años y le dio dos hijos. Y aunque la extraña mucho, es consciente de que la vida continua.

“Aquí estoy. La vida es para los vivos y los vivos tenemos que estar preparados para los cambios”, expresó el actor, y cuando le preguntaron si no se sentía solo, esto fue lo que contestó: “¡Yo soy muy buena compañía de mí mismo! La soledad no la conozco. Cuando no trabajo me gusta mucho leer, tomarme un vino, ver el amanecer…”.

El trabajo lo ayuda a sobrellevar la pérdida

“Ha sido una fortuna tener trabajo y un privilegio. Eso me ha permitido estar ocupado, sin embargo, tengo mis ciclos, todos mis ciclos de duelo por los que he tenido que pasar como ser humano, cuando pierdes a una persona tan querida, tan amada y que jamás se olvida. El cuerpo es tan sólo un vehículo por el que transitas así que ella sigue en mi corazón y va a estar siempre”, explicó Humberto Zurita en la entrevista.

Además, dijo estar muy contento porque finalmente, tras haber hecho la película hace 3 años, ya se vaya a estrenar: “Me encuentro feliz, contento, muy orgulloso del proyecto, aunque se tardó en salir la película, pero ahora es afortunado, apenas vamos saliendo de esa pandemia horrible, seguimos protegiéndolos aunque sentimos que tenemos que recuperar la libertad, de ser, de estar, de venir al cine, hay que rescatarlo, sobre todo el cine mexicano, que lo merece”.

En la película Humberto Zurita interpreta a Mariano que lleva 30 años trabajando para una empresa y su jefe, como obsequio, le hace entender que su familia es lo más importante en la vida, mucho más que su trabajo. Por lo que Mariano intenta volver a conectarse a su familia de manera honesta y sincera, pero cómica, y así volver a encajar en su núcleo familiar.