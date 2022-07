Hannia Novell explora los hechos que cambiaron el rumbo de la historia

Hannia Novell es un rostro conocido en la televisión mexicana, por sus trabajos de investigación y análisis político a lo largo de 25 años de carrera en los medios de comunicación. La periodista es inquieta, por eso nació la idea de hacer el programa Desde el Epicentro, el origen de la historia, como una manera de mostrar contenidos con una nueva mirada.

“Es parte de mi trabajo, un poco parte de la carrera de estos 25 años en la tele, como parte de las coberturas. También, otra parte de cosas no las que sabemos de hechos históricos, sino cuál es el origen, de eso se trata Epicentro, que es un formato como documental pero entretenido; no es nada aburrido, te va llevando de la mano por cada uno de los capítulos”, señaló Hannia Novell.

Testigo fiel de momentos que han marcado al mundo, como guerras y sucesos de trascendencia política, la comunicóloga compartió momentos de relevancia a través de la pantalla chica.

“Siempre he trabajado como reportajes de investigación, además de un par de documentales pero este formato es más ligero para todo público, porque no es nada más para la gente que le gusta las noticias o canales de historiao es como más atractivo, y en esta ocasión, pues los vamos agrupando a un programa que forman parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva; por ejemplo, lo que hay detrás de una guerra”, resaltó.

De la mano de la periodista se muestra el origen de la historia para entenderla mejor, con parte de su vivencia personal.

“Cuando me preguntan, quién lo hace diferente, pues los hechos son los mismos, lo hace diferente probablemente al programa, pero creo que la diferencia es el estilo que he ido forjando a través de los años, con la manera en la que me gusta platicar las cosas y cómo acercarme a la gente para conectar. Todo mundo puede escoger a sus periodistas preferencia o de cabecera, como el doctor. Creo que no siempre se puede decir todo, y no por censura, sino por respeto y responsabilidad. Todo mundo puede decir lo mismo, pero tenemos que escoger quién nos gusta como lo dice, de ahí se pone la diferencia”, agregó.

Al preguntarle si tiene alguna anécdota especial que marque su propio epicentro señaló, “ser corresponsal de guerra y ser de las primeras mujeres mexicanas que iban a seguir un conflicto bélico de gran magnitud”, finalizó.

Hannia Novell, a detalle

Fue conductora titular de Hechos Sábado, Noticiario Azteca América y de Hechos AM.

Ha realizado coberturas en hechos de interés nacional e internacional como el terremoto de México (2017) enviada especial a Haití y Chile en 2010, la Guerra en Irak durante la campaña “Tormenta del Desierto”, y reportajes en vivo desde Nueva York, Washington y Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre del 2001.

Productora guionista y conductora del documental “Los pasos de Lolek” donde se aborda la vida y obra de SS JPII desde su natal Polonia hasta la Santa Sede. También realizó la cobertura de todo el proceso del cónclave en El vaticano, en el que fue elegido el primer Papa latinoamericano.

En 2003 recibió el Premio Nacional de Periodismo, por parte del Club de Periodistas de México. 2017 Premio Nacional de Periodismo por la cobertura del Terremoto sufrido en la Ciudad de México. 2019 Premio Nacional de Periodismo (Por la transmisión del cambio de poderes).

Desde 2006 es la conductora titular del noticiario estelar de Proyecto 40 en su edición nocturna.

¿Cuándo y dónde transmiten Desde el epicentro, el origen de la historia?

Arrancó el 16 de junio y se pasan los jueves a las 19:00 horas por @amastv canal 7.2 . Son en total 16 capítulos.

