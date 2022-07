Jason Momoa sufrió un accidente automovilístico, entérate de lo que ocurrió

Según el portal de noticias, TMZ, un hombre perdió el control de su moto y acabó chocando contra la parte delantera del coche de Jason Momoa en el área de Calabasas, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California.

El accidente sucedió este domingo cerca de las 11:00 a.m., en la carretera de Old Topanga. Tanto el actor como el motociclista fueron revisados en el hospital para descartar alguna lesión importante, pero solo acabaron con algunos rasguños y hematomas, que no ponían en riesgo su vida.

Entretanto, las autoridades expresaron que comenzarán una investigación para determinar quién fue el culpable del accidente, aunque no se levantaron cargos contra ninguno de los involucrados.

Pero de acuerdo con la información publicada en el citado portal, el motociclista se habría cruzado al carril donde conducía el protagonista de “Aquaman” y golpeó el costado delantero izquierdo de su Oldsmobile.

Jason Momoa decidió acompañar al motorizado al hospital

Las autoridades también señalaron que Jason Momoa se quedó en el lugar para auxiliar al motorizado, que resultó siendo el más herido del choque y le hizo señas a un conductor que pasaba para que llamara emergencia.

El hombre que conducía la motocicleta fue identificado como Vitaliy Avagimyan, y fue trasladado al hospital de Northridge donde atendieron las heridas menores que sufrió, entre las que se encuentran algunos hematomas en la pierna y una lesión en su pulgar.

El actor quién hace poco se separó de Lisa Bonet, tras estar 17 años juntos, se encuentra en una pausa de su apretada agenda, que lo lleva a diferentes partes del mundo, motivo por el cual la también actriz decidió separarse de él, ya que ahora ella quiere llevar una vida más tranquila y sin tanto ajetreo.