Laura Caro vuelve a La Academia 20 años después y el público la recibe entre aplausos

¡Laura!, ¡Laura!, ¡Laura!. El público recibió con emoción a Laura Caro quien volvió a cantar en el mismo escenario que lo hizo hace 20 años atrás el sábado 23 de julio. La intérprete de ‘No puedo respirar’ y ‘Lloro por ti’, se acercó al público y marcó uno de los mejores momentos de la noche.

La presencia de Laura Caro, nacida el 22 de diciembre de 1983 en Tijuana, enloqueció a los espectadores, quienes le manifestaron sus muestras de apoyo desde el escenario.

“De las mejores voces de todas las academias. ¡Bravo! Laura”, “Así esa sencillez es la que hace a los grandes, no me gusta la música en inglés sin embargo en Laura me encanto, no entendí nada pero su voz es muy bonita y pone muy en alto toda generación”, “Wow Laura Caro me encantas tu voz es única y sigue igual que hace 20 años”, “Queremos más música de Laura señores productores”.

Laura Caro interpretó el tema “I will survive” y los aplausos no pararon. Los exalumnos Meny Carrasco y Jorge Dahe, también deleitaron al público con la canción “Viajamos muertos”.

Laura Cano y la nostalgia de sus fans

La presentación de Laura Caro, de 38 años, suscitó la nostalgia del público que sigue recordando a varios de los participantes de la primera generación de La Academia.

“Laura Caro, hermosa, qué nostalgia sentí al volver a verte y escuchar ‘I Will Survive’, recordé ése dueto que hicieron tú y Estrella en ese segundo concierto de la primera generación en 2002, me hubiera gustado que te quedarás ahí el resto del programa, no sé porque los corren tan pronto, hasta se me hace una grosería de La Academia”.

“Fabulosa mi Laura, te queremos de regreso nuevamente como invitada y nos cautives con un popurrí. Deberían invitarla nuevamente”.

“WOW Laura, ni en su generación estuvo así, definitivamente la primera generación fue y seguirá siendo extraordinaria”.

“Hermosaaaaa, hacías falta en estos 20 años qué bonito verte Laura Caro, sigues siendo única y muy talentosa !!!”.

“Pero qué voz y gran mujerón, no cabe duda que la primera generación de La Academia fue y será la mejor de todas”.

“¡Orgullo de Tijuana!, ¡Felicidades, Laura!”, “Bella Laura Caro. Deberían de apoyarla más”, “Qué padre! Canta espectacular! De mis consentidas de la Academia”.

“Tú debiste haber ganado la academia Laura siempre me ha encantado como cantas, como interpretas, no cabe duda que fueron los mejores, pero siempre he sido tu fan, eres extraordinaria ojalá y se te viera más seguido, en TV Azteca no han sabido valorarte, valoran a quienes no deben, un abrazo fuerte bendiciones hermosa”.

La primera generación de La Academia, que se realizó entre 2003 y parte de 2003, estuvo conformada por: Laura Caro, María Inés Guerra, José Antonio de la O, Wendolee Ayala, Myriam Montemayor, Víctor García, Yahir, Miguel Ángel, Toñita, Raúl Sandoval, Estrella Veloz, Nadia Yvonne,Alejandro Danel y Héctor Zamorano.

Laura Caro por su parte, agradeció el respaldo de sus seguidores: “Gracias infinitas por el cariño que me brindan en TODO lo que hago. Y lo que más amo hacer es CANTAR”.