Alan Estrada, orgulloso de ser el primer mexicano en explorar el Titanic

Alan Estrada está de regreso en México tras su inmersión a los restos del Titanic, en lo que fue su segundo intento, ya que hace un año no pudo bajar por algunos problemas. Ahora, a casi un año logró llevar la misión y compartió cómo fue esta aventura que forma parte de Alan por el mundo, los cuatro video pueden verse por su canal de Youtube.

“Hace menos dos semanas hice la inmersión a los restos del Titanic, ya desde el año pasado se lograron las primeras inmersiones futuristas. Es la primera vez que una compañía privada ha decido llevar turistas a los restos del gran barco, y fui el primer mexicano en hacer esta aventura; Renata Rojas, el pasado 19 de junio, también mexicana que vive en Nueva York se unió a esta aventura para lograr su sueño”, compartió Alan.

Alan Estrada. El actor y youtuber narró su vivencia al bajar a las profundidades del océano el pasado 3 de julio. (Foto: Cortesía.)

Alan Estrada. El actor y youtuber narró su vivencia al bajar a las profundidades del océano el pasado 3 de julio. (Foto: Cortesía.)

El actor y cantante jalisciense agregó, “hice una serie de videos que están en mi canal de YouTube Alan por el mundo, ya los pueden ver, donde narro todo desde la planificación hasta la tecnología del sumergible. El primer intento, desafortunadamente, no se pudo hacer hasta ahora que tuvimos la inmersión con éxito y pudimos visitar los restos del Titanic. La misión anterior ya había estado dentro del sumergible, solo un par de horas como unos 100 metros para hacer pruebas, de hecho hasta lo manejé y choqué (risas) lo pueden ver en mis videos. Tenía mucho miedo pero no tuvimos una situación en la que sintiera que mi vida corría peligro, pero estaba consciente que estábamos haciendo una misión extremadamente peligrosa”.

El pasado 3 de julio el actor y creador de contenido de viajes Alan Estrada, se convirtió en el primer mexicano en bajar a los restos del barco. El lugar ha sido visitado por menos de 200 personas en el mundo y ha sido afortunado de poder bajar casi cuatro mil metros en las profundidades del océano para visitar los restos del naufragio más famoso del planeta.

“Tengo entendido que se seguirá haciendo pero es un producto que no ha sido un producto fácil de vender, y no de tanto interés como la gente cree; tampoco es mi interés venderlo, simplemente quería hacerlo para mostrárselo a mis seguidores, como una experiencia bastante costosa, que es el equivalente a ir al espacio, pero ahora del lado contrario que son las profundidades del océano”, puntualizó el youtuber.

Alan Estrada reveló quiénes fueron sus compañeros y las situaciones más divertidas durante la experiencia.

“El Titanic está a tres mil 800 metros bajo el nivel del mar, muy poca gente puede ir por el nivel de presión, en el sumergible fuimos 5 personas: piloto, copiloto y tres turistas, que convivimos durante doce horas dentro del sumergible. Estuvimos solo una hora y media recorriendo los restos, las demás fue en llegar y regresar a la superficie. Bajamos en un sumergible experimental (fibra de carbono y titanio), que tiene la ventana más grande de su tipo. Nunca había sido el primer mexicano en nada, me emocioné y me pareció un título comercialmente atractivo.

Ante la duda de cómo pasar doce horas dentro del vehículo en la cuestión de las necesidades físicas aclaró “traté de comer poco pero si necesitas echarte un gas, pues no hay baño (risas), solo uno de emergencia. Solo había orinales tipo hospitales, en caso de necesidad (risas), pero durante mi inmersión nadie tuvo la necesidad de ir al baño, porque si así hubiera sido, tendría que ser enfrente de todos”.

Alan Estrada aclaró sobre el llamado turismo negro

“No estoy seguro si el Titanic entrara dentro del turismo negro, como se puede considerar a Chernóbil o Auschwitzsi, donde por supuesto es una tragedia con muchas personas que perdieron la vida. Titanic está catalogada como restos arqueológicos, también yo no estoy en contra de visitar estos lugares; al final la historia es historia, si se limita a no visitar lugares donde hubo tragedias no podríamos visitar alguna de las zonas arqueológicas de nuestro país. Estas inmersiones son controversiales, donde hay mucha gente en contra de los sumergibles y protectores del Titanic por el daño que puedan causar, pero es la única forma de ver el resto actual del Titanic, que se esta consumiendo por una bacteria”, compartió Alan.

¿A la conquista del espacio?

“No me importa no ser de los primeros en el espacio, porque si quisiera que mi dinero valga la pena, al final vale la pena invertir conforme avances los que se vuelven más accesibles; ahorita el espacio está muy caro, fuera de mi alcance y me da un poquito de miedo, no lo descarto pero no le tengo planeado a corto plazo. Mientras, quiero viajar más normal, seguir haciendo Alan por el mundo y el teatro con Siete veces adiós, creo he logrado un equilibrio”, detalló el actor que extiende la temporada de Siete veces adiós hasta el 16 de octubre en la Ciudad de México.

Alan por el mundo

A 12 años de la creación, el canal de YouTube que tiene más de tres millones de suscriptores, Alan Estrada logró cumplir la anhelada aventura de visitar los restos del naufragio más famoso en la historia, el Titanic.

logró cumplir la anhelada aventura de visitar los restos del naufragio más famoso en la historia, el Alan pudo realizar la expedición a los restos que fueron descubiertos en 1985 y que solo habían podido ser visitados por científicos y especialistas.

El video del descenso al Titanic en 2022, que duró cerca de 12 horas, fue estrenado el pasado 23 de julio.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: