Vanessa Bauche expone caso de abuso en Guerra de vecinos

Durante el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) se llevó a cabo una conferencia titulada, Cero Violencia Contra la Mujer, en la cual participó la actriz Vanessa Bauche.



Recordemos que hace unos meses tanto Bauche como Sarah Nichols denunciaron legal y públicamente supuesto acoso y violación sexual, respectivamente, por parte de su compañero Pascacio López, con el que trabajaron en la serie Guerra de Vecinos.

Durante el GIFF, Vanessa habló de dicha situación, “en esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes”, relató.

Además aseguró que intentó hablar del tema con las personas de la producción de Guerra de Vecinos, teniendo una respuesta negativa del productor Fernando Sariñana. “Me dijeron, ¿quieres que le quite el trabajo?, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo ‘Pues es mi consentido, ¿cómo ves? es mi favorito’”, narró la actriz.

Bauche no escatimó en contar otras actitudes de Pascacio López, como que hacía sonidos obscenos con connotación sexual delante de menores de edad, y que junto con otro compañero hacían chistes machistas voz alta. También explicó que supuestamente López la forzó a besarlo mientras grababan una escena.

Y añadió, ”había ‘chats’ en donde se apostaban a todas las mujeres de todos los departamentos, este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita”.

Vanessa Bauche deja Guerra de vecinos

A pesar de las polémicas, hace algunas semanas se estrenó la segunda temporada de Guerra de vecinos, sin embargo Vanessa Bauche decidió ya no regresar.

“Me tuve que bajar cuando me enteré que lo querían llamar y le dieron llamado, el señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que una pinche prieta chaparra, pedera, loca; porque así se refería de mí Fernando Sariñana. De los morenitos, decía, pinches nacos’ y eso que él nos había llamado”.