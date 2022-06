Ana Layevska compartió qué tiene en común con ‘Silvia’ de ‘Guerra de vecinos 2′

Guerra de vecinos 2. Ana Layevska es Silvia en la serie de Netflix. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix))

Ana Layevska vive situaciones distintas en su vida, por un lado disfruta la llegada de nuevos proyectos como actriz, pero su corazón está sensible ante lo que todavía sucede en Ucrania, lugar que la vio nacer y donde tiene amigos y familiares. La actriz radicada en México charló con Publimetro sobre lo que será la segunda temporada de Guerra de vecinos que llegará este fin de semana a la plataforma de Netflix.

“Me encanta hacer reír, entonces, evidentemente y empezando por ahí, porque pues hacer comedia es de los privilegios más grandes que tienes como actor, hay gente que no le gusta, a mi si. Va a ser difícil cuando me toque hacer otro personaje en comedia, no repetirte en comedia es de las cosas más complicadas que hay, porque por lo regular los buenos comediantes los vemos un poquito repetitivos, ¿no? Te preparas de una manera distinta para el personaje, es muy cansado, cosa que no pasa tato en el drama o en el naturalismo porque requieres de mucha energía. Cuando hice Guerra de vecinos, era como Cenicienta -literal- nunca me acostaba más allá de las doce, digo si podía hasta antes porque necesitas toda la fuerza, toda la energía, toda la pila para estar ahí y es padrísimo, hacer comedia es padrísimo para un actor, el mejor regalo es saber que a la gente le gusta y que se ríe”, compartió.

La actriz adelantó un poco de cómo viene esta nueva temporada, “el público se divertirá aún más porque ahora resulta que la familia Espinoza de los Montero, encabezada por Chivis, por Silvia pues se declara en bancarrota y todos se van a vivir al barrio de donde son los López y son vecinos nuevamente, entonces lo divertido es que ahora Silvia y toda su familia se tienen que adaptar a esta nueva situación, a esta nueva gente, pasa por muchas cosas el personaje y la familia, del terror a la negación, a la depresión y finalmente a una aceptación en la que entiende Silvia que necesita aliarse para salir adelante y que no todo en la vida es dinero y comprende a lo mejor que los amigos no son los amigos que ella creía y conoce el valor de la amistad, entonces es una situación que nuevamente muy divertida”.

Tras la inesperada muerte de Genaro (Pascacio López) y Leonor (Vanessa Bauche), los López dejan la privada y se mudan a su viejo barrio Del Niño Jesús, creyendo que lejos de Silvia y todos los que la rodean, podrán recuperar la felicidad que tanto anhelan”.

Hay que recordar que el actor Pascacio López fue excluido de la segunda temporada, después de que los acusaciones por abuso que hay en su contra y que lo tienen privado de su libertad.

“La verdad lo que tratamos de hacer en Guerra de vecinos, digo los creadores que son Carolina Rivera y Fernando Sariñana es exagerar y burlarse de los defectos de todos, de todas las clases sociales, de las situaciones; tanto de los ricos como de los pobres, como de los no tan ricos ni tan pobres, es exagerarlo, llevarlo al límite para que te provoque una risa. Eso es lo que sucede con este tipo de comedia en la que la identificación es casi inmediata, porque conoces a alguien así o te identificas al ver los defectos de estas personas y ahí te genera la risa. Es una forma muy linda de dar mensajes, es una forma de dar mensajes a través de la risa”, agregó.

“Nací en la Unión Soviética, en un lugar donde no había fronteras ni divisiones. Hoy vivo en México pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos. Pido respeto, amor y oraciones por todos los inocentes que se encuentran en la zona de conflicto. Esperemos que la paz vuelva pronto. Los abrazo con el corazón”. — Ana Layevska

Ana Layevska y su parecido con Silvia Espinoza de los Montero

“Mi manera como de expresarme es que soy un poquito histriónica, que muevo mucho las manos, es muy similar a la de Silvia, y como que yo más bien se lo presté a Silvia pero no tenemos nada en común, quizá la necesidad de atención. Silvia lo tiene al extremo, pero todos los actores lo necesitamos atención, pero Silvia es súper protagonista, ella es la líder; Ana es un poquito más retraída, a mi no me importa ser la líder (risas)”, puntualizó.

“Silvia si es ‘yo, yo, yo’ es muy simpática, es muy divertida, causa ternura , eso es lo que sucede con ella, que tanto y tantas son sus reacciones tan exageradas que causa ternura y es lo que la convierte en un personaje que podría llegar a ser odiosa”. — Ana Layevska

La actriz vive un buen momento en la parte personal y profesional, al punto de poder seleccionar los proyectos que quiere hacer.

“Siempre he tratado de ser selectiva, la carrera de un actor puede tener muchas altas y bajas pero siempre trato de elegir los proyectos que me llenen y me gusten, me entretengan como actriz, porque hacer un proyecto que no te gusta es terrible, me ha pasado, no voy a decir cuáles pero es terrible. Procuro elegir algo que me guste y que me entretenga, algo que yo consumiría. Yo consumo mucha televisión, mis parámetros ya son como muy diferentes”, comentó.

¿Cuándo y dónde se estrena Guerra de vecinos 2?

17 de junio por Netflix. La nueva temporada incluye 8 episodios.

Historia de Guerra de vecinos 2

Ahora Silvia Espinoza (Ana Layevska) tiene que enfrentarse con la hermana de Leonor. La historia girará entorno a la mudanza de los López y los Espinoza, quienes tras un fraude millonario quedaron en la ruina. Esto provoca que los Espinoza deban irse a vivir a la misma colonia popular que los López dando así el reinicio de sus hostilidades.

