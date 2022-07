La creadora de contenido de 38 años de edad, Celia Lora, hija de Chela y Álex Lora, acudió al concierto de la banda de rock KISS, llevado a cabo en Países Bajos como parte de la gira “End Of The Road World Tour”.

Celia Lora se baña con Gene Simmons de KISS en pleno concierto. / Foto: Instagram

Para esta presentación, Celia Lora, optó por adquirir el paquete VIP, mejor conocido como el Ultimate KISS ARMY VIP Experience, el cual tiene un costo de 4 mil dólares o más de 81 mil pesos mexicanos, aunque cabe recalcar, que hay varios paquetes disponibles con distintos precios.

Celia Lora se baña con Gene Simmons de KISS en pleno concierto. / Foto: KISS

Esta experiencia incluye lo siguiente

Pisar el suelo sagrado que es el escenario KISS.

Siéntate en el taburete de batería de Eric Carr.

Pararse junto a los micrófonos de Paul, Gene y Tommy.

Sostén la legendaria guitarra Cracked Mirror de Paul, el clásico bajo Axe de Gene y la guitarra Epiphone característica de Tommy.

Visita el guardarropa de KISS donde puedes ver de cerca los atuendos de las bandas y probarte las botas reales.

En el camino, visitaremos todas las áreas de producción de KISS y conocerás a muchos miembros del equipo que mantienen la máquina de KISS en funcionamiento.

Celia Lora se da un baño con Gene Simmons de KISS en pleno concierto

Ya que este paquete tiene asientos preferenciales, Celia Lora, tuvo la oportunidad de estar a pocos metros de la banda y no perdió la oportunidad de acercarse al escenario cuando Gene Simmons la llamó, para darle un pequeño “baño”.

El cantante mojó por completo a Celia Lora, para posteriormente, decirle que volviera a su asiento y tomar agua de la misma botella con la que la roció, a los pocos segundos, comenzó a sonar la canción I Was Made For Lovin’ You estrenada en 1979.

La influencer no perdió la oportunidad de compartir el video del famoso ‘baño’, al igual que varias fotografías de la exclusiva experiencia y agregó la descripción “Espero verlos en México”.