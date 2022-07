Shawn Mendes cancela su gira mundial para trabajar en su salud mental

Shawn Mendes cancela su gira mundial ‘WONDER THE WORLD TOUR’. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images for Audacy)

Semanas atrás, el cantante canadiense de 23 años de edad, Shawn Mendes, por medio de un comunicado oficial publicado en redes sociales, reveló que algunas fechas de su gira mundial ‘WONDER THE WORLD TOUR’, serían pospuestas hasta nuevo aviso, pero el día de hoy reveló que dicho tour quedaba cancelado oficialmente.

En el primer comunicado, reveló que la gira quedaría pausada para poder trabajar en su salud mental, a la par, comentó que desde los 15 años, se había embarcado en múltiples giras y se sentía completamente agotado.

Cabe recalcar que el canadiense compartió que solo serían pospuestos los shows de las próximas tres semanas pero el pasado 27 de julio, nuevamente publicó un comunicado donde señaló que él iba a ser su prioridad y comenzaría a trabajar en su salud menta y por lo tanto, la gira sería cancelada, aunque agregó que continuaría lanzando música.

“Después de hablar más con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, se ha vuelto más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para volver más fuerte. Desafortunadamente, tengo que cancelar el resto de las fechas de la gira en América del Norte y el Reino Unido/Europa”.

“Teníamos la esperanza de poder continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario, pero en este momento tengo que poner mi salud como primera prioridad. Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro. Sé que todos ustedes han estado esperando tanto tiempo para ver estos programas, y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y acompañarme en este viaje”.

Aún se desconoce si en un futuro, Shawn Mendes retomará la gira o iniciará una nueva en su totalidad, pero los fanáticos por medio de redes sociales, apoyaron esta decisión y lo esperarán hasta que el cantante decida hacer su regreso. Por otro lado, se espera que en días posteriores se comiencen a realizar los reembolsos de los boletos.