Daniela Luján está lista para la independencia de ‘Gaby’

Daniela Luján está lista para dar un nuevo paso en su carrera, al tener su propia serie con el personaje Gaby, que se ganó el cariño del público desde las primeras temporadas de Una familia de diez; ahora, vivirá su propia historia en ¿Tú crees? Enredos de diez.

“Estamos muy emocionados, la verdad Una familia de diez es un proyectazo que yo amo y adoro con todo mi corazón, porque he aprendido un montón. Tengo amistades entrañables y gracias a este programa muchas generaciones han conocido mi trabajo. Ha sido muy bonito cómo las familias mexicanas nos han adoptado como parte de su familia, cuando nos encontramos por la calle nos saludan de una forma muy familiar, eso lo agradezco muchísimo”, adelantó Daniela Luján.

En esta nueva historia, spin off de Una familia de Diez, Plutarco y Gaby deciden independizarse junto a su hijo Justito, el Ajolotito.

“Mi personaje ha crecido porque justamente han pasado muchísimos años, ya es mamá, va a ser mamá otra vez y de alguna manera, creo que justo ahora, se enfrenta a esa independencia junto con Plutarco para dejar de ser -tantito- niños y convertirnos en adultos”, enfatizó.

“Vamos a tener invitados de Una familia de diez, porque sigue siendo el mismo universo y van a estar entrelazadas las dos historias” — Daniela Luján

La familia deja el departamento de los López para probar suerte por su cuenta. Pero ser independientes no será cosa fácil y después de conseguir (de milagro) un nuevo hogar, se ven obligados a buscar trabajo.

“Nunca nos imaginamos que eso podría pasar. En la temporada 7 que termina con Plutarco (Ricardo Margaleff) y Gaby yéndose, porque claro la producción ya sabía, fue como decir: ¿Ahora qué va a pasar? Justo tenemos 13 capítulos para contarles lo que va a pasar, si logran ser independientes o si la vida se les hace bola y tienen que regresar a casa de los suegros, pueden ir haciendo sus apuestas (risas)”, dijo la actriz.

Por último, le preguntamos qué tanto tiene Daniela Luján del personaje de Gaby, a lo que respondió, “híjole pues un montón de cosas. Primero mi imagen, mi cuerpo, mi voz, algunas muletillas y gestos (risas). Gaby me ha dado mucho aprendizaje y mucha satisfacción; de pronto cuando empezamos las grabaciones, empiezo a perder cosas, a olvidar citas, confundir horarios y cosas es cuando siento que el personaje de apodera de mi mente y cuerpo (risas)”.

Daniela Luján, a detalle

Carrera. “Son 29 años de carrera, donde me ha pasado de todo, desde proyectos a los que dije que no, luego me arrepentí. También aprender a levantarse tras las caídas, aprovechar los éxitos que llegan y dejar pasar los que no fueron tan divertidos”, compartió Daniela Luján.

Equilibrio. Mis etapas me han ayudado bastante a encontrar un equilibrio, entre mi vida personal y laboral, eso me da muchísima paz. Trato de buscar un equilibrio saludable para tener en óptimas condiciones mi vida personal, tanto con mi familia, mi pareja, mis mascotas como con mi vida, justo estoy como en esta transición”.

Cuándo y dónde se estrena ¿Tú crees? Enredos de diez

31 de julio a las 20:00 horas se estrena por Las Estrellas.

13 capítulos y contará con la actuación de invitados especiales, como el elenco de Una familia de diez.

