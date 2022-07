“Es una bruja”: Crecen las intrigas contra Ivonne Montero en la Casa de los Famosos 2 y Salvador Zerboni la defiende

Sentados en la mesa del comedor, Daniella Navarro, Laura Bozzo, Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni participaron en una conversación en la que cuatro de ellos cuestionaron la actitud de Ivonne Montero, quien desde el principio apostó por llevar el juego de manera individual en la Casa de los Famosos 2.

Ocurrió luego de que Ivonne consiguiera el primer boleto como finalista del reality show de Telemundo que entrega un premio de 200 mil dólares al ganador.

Nacho Casano, quien antes tildó de “prostituta” a la actriz de 48 años, señalaba ante sus compañeros que Ivonne es imposible de leer, que nunca ha podido saber qué piensa, ni cómo se siente.

“Quiere dar lástima, contar historias que ya nadie le cree”, respondió por su parte Daniella Navarro, en un comentario muy característico de ella.

Laura Bozzo, en tanto, acusa a Ivonne Montero de usar a la hija como “escudo”. De hecho, según Laura, soñó con la hija de Ivonne y se lo quiso contar, a pesar de lo mal que se la han llevado.

Zerboni, quien ha tratado de mantener la armonía con sus compañeros, les respondió: “No es por apoyarla, pero son cosas de cada quien, no sabemos cómo es su relación con ellos… no me atrevo a juzgar”.

Ante lo que Daniella Navarro se defendió: “No, no estamos juzgando, estamos repitiendo lo que ella dijo con sus palabras, no estamos inventando”.

El sueño de Laura Bozzo con la hija de Ivonne

“Sueño con la hija de la persona que tengo el peor de los conceptos, que es de Ivonne”, dijo Laura a la cámara.

“Capaz es puro invento el sueño nada más para limpiar sus embarradas”, se dijo a sí misma Ivonne sobre el sueño de Laura mientras se arreglaba para una de las pruebas.

Laura no ha dudado en hablar de sus opiniones sobre Ivonne: “Es una bruja, felizmente esa criatura tiene a esos abuelos, porque con esa madre”.

“Nunca tuve que estar haciendo de mendiga para darles algo a ustedes”, comentó Laura, al hablarle a sus hijas en la cámara.

“Es la peor rata que hay en esta casa”, le comentó Laura a Daniella Navarro, quien también emite opiniones desfavorables sobre Ivonne cada vez que puede.

Ivonne Montero agradece el amor por su hija

Al tratar de conservar la calma y no caer en provocaciones, Ivonne Montero le agrade al público el apoyo, así como el amor que expresan por su hija.

”Todo ese público hermoso que manda bendiciones a mi bebé muchas gracias (…) Mi muchachota ya tiene 9 años”.

Ivonne contó que a finales de noviembre su hija tiene su cita en cardiología para ver si le pueden poner la prótesis que necesita para corregir una anomalía.

“Es una operación de corazón abierto”, detalló Ivonne.

Mientras tanto “me toca lidiar aquí con todo” en la Casa de los Famosos 2, dijo.

“Seguiré viendo las cosas positivamente (…) Al toro por los cuernos, al mal tiempo buena cara”.