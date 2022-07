El rapero y compositor mexicano Gera MX, está listo para llegar al Pepsi Center el próximo 30 de julio, a la par, se prepara para un doble estreno con su nuevo material discográfico ‘No Teníamos Nada Pero Éramos Felices’ y ‘Ahora Tengo Todo Menos A Ti’ que verá la luz el 24 de agosto, “Estoy emocionado, de niño sueñas cuando empiezas a rapear querer hacer un show de esta magnitud, con todos tus amigos en la tarima”, dijo el cantautor.

Asimismo, Gera Mx comentó que su sueño principal era que las personas disfrutaran de su música plenamente pero conforme van pasando los años, el hambre incrementa, “Yo pongo las metas a corto plazo, porque hay veces cuando por estar pensando en el futuro no valoras el presente, pero con las metas a corto plazo y las voy consiguiendo me preguntó y ¿ahora qué?, pero me encuentro en un gran momento y estoy obteniendo todo lo que había pensado con esfuerzo y dedicación he avanzado y presentarme en el Pepsi Center es un sueño”.

Por otro lado, reveló que al estar en un escenario siente como si estuviera en una montaña rusa “Le veo la cara a la gente y eso me mantiene vivo, le doy el mérito a mi letra, me gusta que se lleven algo de lo que estoy diciendo, para mí la calle es muy bonita y me cubre con su manto, también eso me da un motivo para salir, la gente con mucho cariño te dice las cosas de corazón”.

Gera MX recalcó que cree en Dios, en la familia, en el esfuerzo y el destino pero también hay varias vertientes “Me he caído, me he raspado, soy un diablo bueno, je aprendido a ver mis errores y ser autocrítico, no soy ni más que nadie ni menos que nadie, me gusta estar cerca de la realidad, me gusta estar con la gente”.

Por último, con el doble lanzamiento de ‘No Teníamos Nada Pero Éramos Felices’ y ‘Ahora Tengo Todo Menos A Ti’ el próximo 24 de agosto, los seguidores del rapero podrán ver su faceta más orgánica pero a la vez soñando en grande, asimismo, señaló que ha estado trabajando por 11 años sin parar y es tiempo de tomarse unas merecidas vacaciones con su familia “Para mi la familia lo es todo, lo he dado todo por ellos me he quitado un par de años de vida para dárselos a mi mamá, ella me trajo aquí”.

