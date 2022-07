Rebecca Jones prefiere los hombres jóvenes: “Es más difícil salir con alguien de tu misma edad”

Rebecca Jones ofreció hace poco una entrevista para el programa matutino de Televisa, “Hoy”, donde habló de varios temas, pero lo que más sorprendió a todos fue el gusto que adquirió ahora con salir con hombres jóvenes.

“Ya ni me preguntes porque he hecho cosas muy locas, creo que la edad es un número y yo creo que mientras hagas parejas, poco importa la edad”, aseveró la actriz de 65 años.

La también productora decidió conceder esta entrevista para desmentir los rumores de que su cáncer de ovario había regresado, pero no es así. Rebecca Jones superó el cáncer en 2018 y desde su recuperación, se ha mantenido sana y fuerte.

Rebecca Jones afirma sentirse sumamente joven

En la entrevista para el programa “Hoy”, la protagonista de “Cuna de Lobos” confesó que ha hecho muchos cambios en su vida y gracias a eso siente que está en su mejor etapa.

“Yo me siento de 20 años, pero por supuesto que no es la realidad, así que las conversaciones se vuelven otras, tienes que acostumbrarte, pero cuando sales con alguien más joven es más difícil salir con alguien de tu misma edad, eso sí lo puedo asegurar”, dijo entre risas Rebecca Jones.

Y cuando en el programa le preguntaron si el secreto de su juventud era el “colágeno”, ella contestó: “Pero claro, un poquito nada más”. No obstante, desde comienzos de año la actriz ha promovido el Yoga Facial para disminuir las arrugas.

Este método parece haberle dado muy buenos resultados, ya que el año pasado la actriz habló en “Netas Divinas” sobre una de las secuelas de las quimioterapias.

“A mí me acabaron el colágeno (las quimioterapias). Yo ya no me quise poner inyectables, yo sí soy más de 60 (años) y mucho más. Hace tiempo que no me pongo inyectables, y no porque no crea en ellos, porque creo que sí, precisamente después de esa edad (…) si no tienes cuidado, tu cara comienza a tomar una forma rara”.