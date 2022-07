El rapero, cantante y compositor Santa Fe Klan, oriundo de Guanajuato, lanzará su próximo material discográfico el jueves 11 de agosto, el cual se titula “MUNDO”, “Serán puras canciones acústicas, llenas de sentimiento, son 12 o 13 canciones, es para la gente que escucha otro tipo de género, no es rap como mis otros materiales”, comentó el rapero.

Santa Fe Klan estrenará su álbum ‘MUNDO’ el próximo 11 de agosto. / Foto: Andrea Rojas

Por otro lado, el rapero participará en el soundtrack oficial de la película Black Panther: Wakanda Forever, con el tema ‘Soy’ y compartió lo siguiente, “Me contactó Camilo Lara, escribí la canción con los productores de la película. Me enseñaron tres pistas y me puse a escribir, me tardé dos horas, me explicaron la película y de ahí salió la letra, nunca me dijeron que si quedaría la canción en la película pero les gustó y quedó, también me gustaría mucho actuar y cuando salga voy a ir al cine”.

Asimismo, Santa Fe Klan mencionó que la gustaría que su música llegara a todo el mundo ya que al ser versiones acústicas, pueden transformarse en cualquier género. “Me gustaría que me escucharan personas de todas la edades, este álbum es para el mundo”, dijo.

En “MUNDO” habrá una colaboración con Reik, pero al guanajuatense le gustaría realizar una canción con Maná. “La gente a mi alrededor es la que me aterriza, mis fans me dan de comer y estoy agradecido con ellos, voy muy seguido a mi barrio Santa Fe, y me siento muy orgulloso de ser de ahí, nadie es nada”, comentó con respecto a perder el piso con la fama.

El artista reveló que habrá un documental y una película de su vida donde las personas descubrirán al verdadero Santa Fe Klan desde los altos y bajos de su carrera hasta un detrás de escenas de cada show.

Por último, Santa Fe klan reveló que comenzó escuchado a los Tigres del Norte, Celso Piña y Maná y posteriormente, con el paso de los años, comenzó a escuchar a Cartel de Santa pero en estos momentos de su vida, escucha a personas y artistas que no son tan conocidos y si el tiene la oportunidad los alienta y les da sus consejos.