Taxista adopta perrito que pasajeros abandonaron dentro del auto

El pasado miércoles 27 de julio, un perro se volvió viral en redes sociales al ser abandonado dentro de un taxi en la localidad de Suba, Bogotá, Colombia.

La historia del abandono comienza cuando el taxista explicó mediante un video que un par de pasajeros le pidieron el favor de esperarlos, pues iban a hacer un retiro bancario, pero nunca regresaron.

“Hoy en horas de la mañana del 27 julio del 2022, usuarios del taxi dejaron un perro en el carro y dijeron: ‘voy a retirar dinero en (el centro comercial) Plaza Imperial y dicen ‘ya vengo’. Después de una hora de espera a las afueras del centro comercial me fui y no regresaron. Si el dueño me está mirando, me puede ubicar”, publicó el conductor en la página de facebook ‘Taxistas zona norte de Bogota’.

El taxista detalló que el canino era de edad avanzada, el cual se encontraba al interior de una maleta acompañado de una hoja en el que hay una serie de instrucciones con los cuidados para la mascota.

Lista de cuidados para Toby Taxista

El papel especificaba los horarios de paseo, las porciones de comida, entre otras cosas para el cuidado del perrito.

Posteriormente, el taxista comenzó con la búsqueda de los dueños, a quienes les pidió comunicarse al teléfono 3125406109, sin embargo, nunca recibió una llamada.

A lo anterior, el taxista identificado con el nombre de Dagoberto Rojas, fue alabado y reconocido en redes sociales al informar que adoptó al can, nombrándolo ‘Toby taxista.

“Todo parece ser que te asignaron un perrito, esa hoja es como un manual de instrucciones para el cuidado de él. Felicitaciones, recibiste una bendición muy linda y bonita, ahora eres el encargado de hacerle sus últimos días felices”, dijo una usuaria de Facebook.

Mientras que otra aseguró: “Señor no lo vaya a abandonar, Dios lo bendecirá grandemente, mientras que al miserable, que lo abandonó, no sabe lo que le espera”.

