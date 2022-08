David Garrett: ‘a mis 41 años, cualquier cumplido como rockstar de la música clásica es bienvenido’

David Garrett vuelve a los escenarios este mes de agosto, con su gira mundial Alive 2022 que arrancará en Viena, Austria. El violinista charló con Publimetro sobre diversos temas, que muestran las inquietudes que mueven su vida.

Desde su casa en Alemania, el llamado “Rockstar de la música clásica” adelantó que está feliz de volver a tener contacto con los latinos para presentar un nuevo programa con interpretaciones de éxitos de rock como Purple rain, Smells like teen spirit, Nothing else matters y November rain, sin olvidar piezas de música clásica como la Sinfonía Nº 5 de Beethoven o Claro de luna de Debussy.

David Garrett. (Foto: Christoph Köstlin.)

“Lo que me gusta es que no puedo predecir a la audiencia mexicana, y me encanta. Sé cómo funcionará el show en Alemania, sé cómo funcionará en Italia, sé un poco como funcionará en Grecia, pero en México y Latinoamérica es impredecible. De hecho, sé que subiré al escenario y, una sola pieza será algo fuera de serie, la gente se volverá loca y yo siempre acabo impresionado y emocionado, pues no sabemos con que pieza la gente perderá la cabeza (risas)”, adelantó.

El músico combina la interpretación virtuosa con sonidos modernos. Ha vendido millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en un líder en su campo, pero reveló cuál es la mejor frase o consejo que ha recibido en su carrera.

“‘No escuches a nadie’. Me encanta citar a Stan Lee, quien dijo en una Comic-Con: ‘Si tienes una gran idea, no dejes que un idiota te saque de ella. Así que básicamente, lo que digo es, encuentra algo que ames hacer y trabaja duro por ello. Estoy convencido de que así tienes éxito en la vida, no un éxito comercial, sino emocional es todo lo que podemos soñar”, dijo.

Con su álbum Alive - My soundtrack, el violinista continúa su historia de éxito y lleva en un viaje por el apasionante mundo de Hollywood, sin olvidar su hogar clásico. Es exactamente esta combinación la que hace que el nuevo álbum de David Garrett sea una experiencia auditiva emocionante.

“Tengo un par de colaboradores increíbles, hicimos Ave María con el tenor Andrea Bocelli. Todo un honor trabajar con mi con mi maestro, Itzhak Perlman quién es una leyenda en el violín; así que sí, escojo cuidadosamente cada colaboración, y estoy muy honrado de que cada uno de ellos quisiera trabajar conmigo. Soy un niño todavía cuando pienso en estas personas haciendo una colaboración conmigo, muy honrado”.

Su imagen siempre ha contrastado con la figura formal del músico clásico, con su larga cabellera, sus chamarras de piel y actitud de rebelde del rock, y nos compartió qué piensa cuando lo llaman el “Rockstar de la música clásica”.

“En un principio estaba un poco dudoso de eso, pero me encanta el rock, y creo que lo hago muy bien en el instrumento, de hecho creo que ese cumplido viene desde muy adentro del corazón así que, a los 41 (años), cualquier cumplido en bienvenido (risas)”.

También compartió qué es lo que escucha hoy en día, “escucho probablemente todo lo que tu, desde EDM, a Deep House y me encanta el jazz. Me gusta mucho escuchar rock de la vieja y de la nueva escuela. Me encanta escuchar cosas alternativas, básicamente cualquier cosa, incluida la música clásica, la situación es que uso cualquier cosa que me encante escuchar mi música, sería muy extraño escuchar un solo tipo de música, no me sentiría cómodo con cualquier otra cosa, soy muy afortunado de que mi gusto musical sea compatible con los instrumentos que toco en vivo... ¡Sueño hecho realidad!

David Garrett señaló que la música clásica está presente en les nuevas generaciones, además es parte de su responsabilidad hacerla llegara a los jóvenes.

“Es algo que me da mucha responsabilidad, porque para hacer las cosas bien una vez no es fácil, pero puede pasar; sin embargo, hacer algo bien la segunda, tercera vez y cada vez toma más dedicación. El éxito es algo que puede venir rápido, pero mantener el éxito toma mucho más trabajo, tienes responsabilidades cuando haces algo bien, y aún más responsabilidad para ti seguir tomando buenas decisiones”, finalizó.

David Garrett y sus lazos con México

El músico, actor y modelo señaló que cada visita en México es especial, “debo confesar que solo bebo agua (risas); además no me gusta repetir las comidas, por eso me gusta experimentar con nuevos sabores. Debo confesarte que trató de que mi equipo seleccione hoteles, no lujosos o algo así, sino donde pueda caminar antes y después de los conciertos. Me gusta caminar alrededor del hotel es algo que me permite ver algo más de la ciudades”.

Conciertos en México

Monterrey. 20 de octubre, Arena Monterrey

CDMX. 21 de octubre, Arena Ciudad de México

Guadalajara. 22 de octubre, Auditorio Telmex.

