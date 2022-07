Kim Loaiza: ‘antes era una niña súper insegura, pero la vida me enseñó a ser fuerte’

Kimberly Loaiza vive un momento especial en su carrera musical, sobre todo después de este fin de semana tras subir al escenario Mainstage del Tomorrowland; primero como invitada durante el acto de Dimitri Vegas & Like Mike, donde portó la bandera mexicana arriba del escenario, y este domingo, repitió la experiencia para estrenar su sencillo Fuego.

La popular influencer y youtuber no solo marcó la historia del festival, sino la participación de mexicanos dentro del escenario principal del festival de música electrónica. Loaiza interpretó su nuevo tema, en colaboración con Dimitri Vegas & Like Mike.

La creadora de contenidos compartió su experiencia con Publimetro, luego de bajarse del escenario este domingo.

¿Qué representa abrir camino a otras mexicanas?

— Estar en Tomorrowland y ser la primera mexicana en cantar aquí es un orgullo increíble, porque represento a mi país y estoy súper orgullosa de ser mexicana. Por eso, estoy muy emocionada y feliz; ahora, espero que vengan mucho más cosas a mi carrera. También, muchas gracias a mis Linduras, por estar ahí para seguirme, apoyarme, los amo de todo corazón.

¿Cuál fue tu reacción al saber que estarías en Tomorrowland?

— ¿Mi reacción al enterarme de que iba a estar en el Tomorrowland cantando? Lo primero fue gritar: ‘¿Qué, cómo? No es posible, díganme que es una broma (risas)’. Después recapacité y lo entendí (suspira)... y me puse a cantar y gritar, porque es algo súper nuevo para mí, porque nunca había estado en un festival, así que volví a suspirar y decidí hacer algo nuevo, que representa un escalón más.

Kimberly Loaiza estrena "Fresco" en Tomorrowland

¿Qué viene en tu carrera?

— Estoy preparando mi álbum, en realidad tengo mucho tiempo preparando, pero es porque quiero que el álbum salga con mucho amor, cariño, esfuerzo y dedicación. Tengo claro que no quiero sacar cosas sin calidad. Me estoy enfocando en que mis canciones proyecten lo que soy y lo que me gusta, se vienen mucho temas increíbles, colaboraciones y cosas que al final les va a gustar mucho a las personas que me siguen y apoyan.

Sueles mostrar mucha seguridad, ¿qué se esconde dentro de Kimberly?

— Antes era una niña súper insegura, pero creo que la vida y las situaciones en las que he estado me han enseñado muchísimo a ser más fuerte, segura de mí misma y entregarlo todo cuando estoy haciendo algo; todavía sigue habiendo miedo antes de presentarme, pero no sé si en algún tiempo se vaya a quitar (risas). Creo que como amo tanto lo que estoy haciendo, jamás se me va a quitar ese nervio y miedo.

¿Qué puertas podrían abrirse después de Tomorrowland?

— El festival puede abrirme más camino, cosas súper cool y más festivales. Por ahora, ya estuve en el festival más grande del mundo, eso puede abrirme puertas. Lo que acabo de hacer -siento- es un escalón más para mi carrera. Estoy muy agradecida Dimitri Vegas & Like Mike por invitarme y a mis Linduras, que sin ellos no podría hacer esto.

¿Qué te debilita y hace fuerte?

— Una de mis debilidades es ser un poquito insegura, siento que en algún momento me falló algo, pero es algo en lo que he estado trabajando. Me hace fuerte mi familia, mis hijos, esposo, mis papás, abuelos son el motor para seguir adelante. Además, mi esposo (Juan de Dios Pantoja) es parte esencial de mi carrera, porque es manager, esposo y amigo.

