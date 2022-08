Graban a Karely Ruiz junto con novio en la playa y sus haters aseguran que no se parece nada en sus fotos

La fama de Karely Ruiz sube conforme pasan los días. Con casi 7 millones de seguidores en Instagram y otros millones más en TikTok, la modelo nacida en Monterrey no pasa desapercibida y cualquiera de sus apariciones públicas se vuelven un boom en redes sociales.

Hace poco fue a las playas de Mazatlán con su familia y seguidores la grabaron con un pequeño hilo caminando de la mano con su novio.

Luego fue captada en un momento romántico con su novio en la playa, pero muchos de sus ‘haters’ señalan que Karely Ruiz no se parece a la persona que vende en sus cuentas públicas de redes sociales. Más de uno se refirió a sus imperfecciones, y es que como cualquier ser humano Karely Ruiz también las tiene, de hecho, puede notarse un poco de celulitis y algunas estrías que suelen formarse con la pérdida de peso.

“Se ve diferente”, “Es normal que tenga estrías, lo raro aquí es que no se parece nada en sus fotos”, ¿Qué le pasó?, “Ella tiene dinero de sobra para arreglar lo que ella quiera y para operarse las veces que sea necesario”, “Está hermosa como siempre, yo no sé la gente que le pasa más envidiosa No es mi cuerpo, no opino”, “Es normal, no siempre se tiene que ver perfecta no está posando y está al descuido, ya quisiera yo verme así”, son algunos de los comentarios surgidos a partir del momento filtrado por un seguidor.

En el video puede verse a Karely Ruiz sentada encima de su novio, a quien besa, a la orilla del mar, rodeada de otras personas.

“Es que los tacones realzan las curvas y allí ella no anda con tacones, por eso se ve diferente”, “Pues es que la celulitis y las estrías son casi imposibles de quitar”, “Dejen la envidia y la criticadera, está bien chula con estría o sin estrías, es hermosa”, “Veo a una chica guapa divirtiéndose... gente tengan vida”.

Karely Ruiz señala que ha subido de peso

La estrella de OnlyFans, quien se ha sometido a múltiples cirugías que incluyen aumento de busto, aumento de pompis y liposucción, bromeó el fin de semana en sus historias con su aumento de peso.

“Oigan me urge dieta porque ocupo adelgazar sí o sí (…) He comido mucho estos días”, afirmó.

Karely no ha tenido reparo alguno en hablar sobre sus cirugías plásticas.

“Sin cirugías igual estaba bien buenota”, escribió Karely Ruiz en Twitter al compartir una imagen en la que aparecía en ropa interior y con el cabello rubio.

Las respuestas a este mensaje le dieron la razón: “Preciosa y rica señorita”, “Super buenota”, “Hermosa”, “Estabas más chula”…

“Hermosa neta wow! Admirable que eres. Puedes decirme ¿ quién es tu cirujano?? Estoy en busca de uno bueno”, le escribió una de sus seguidoras.

Sin cirugías igual estaba bien buenota 📸🤷‍♀️RT si tengo razón 🥰 pic.twitter.com/efFryFrpdo — Karely Ruiz Oficial (@karelyruiz_mx) July 27, 2021

Karely Ruiz le ha hablado a quienes la cuestionan por sus cirugías: “Esta soy yo antes de operarme, bonita a mi manera y si decidí operarme fue por gusto y por qué tuve la manera de hacerlo ️ todas son HERMOSAS dejen de acomplejarse y si tienen el dinero para operarse HÁGANLO , si quieren entrenar y tener cuerpo fit háganlo, no estamos para darle el gusto a nadie , más que a nosotros mismos ️ todas tenemos imperfecciones y eso nos hace vernos PERFECTAS”.