Karol G le da una triste noticia a sus seguidores

Karol G decidió dar un paso importante y hacer un cambio radical en su apariencia. La cantante colombiana informó a sus seguidores que tenía que pasar a un siguiente nivel, y lo primero era dejar atrás su popular cabellera color azul, que la acompañó en tantas alegrías y tristezas.

“Ni sé por donde empezar, pero lo que voy a decir, va a salir de los más profundo de mi corazón. Quiero contarle que decidí que era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo”, compartió y utilizó un emoji con un corazón roto.

“Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me lleve a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito mas, nos despedimos por todo lo alto”, detalló la artista, quien visitó lugares como Dubai, Santorini (Grecia) y Kenia, en África.

La exponente del urbano recalcó que el cabello azul forma parte de una etapa llena de cambios.

“Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitosos de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, de mis primeros estadios”, agregó.

La cantante participó este fin de semana en Tomorrowland, donde su larga cabellera azul estuvo cubierta.

“Quiero agradecer a todos los que amaron esta era.. definitivamente estoy lista para lo que viene. Next level desbloqueado. Y no, ya no tengo el pelo azul pero sé que vamos a amar juntos lo que viene”, dijo Karol G.

Por último, se despidió con una palabras muy al estilo Karol G, “desde lo más azulito de mi corazón”.

Karol G. (Foto: Instagram.)

