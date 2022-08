Marc Anthony disfruta de “la mejor energía” y disipa dudas sobre su salud

Aunque la apariencia de Marc Anthony no ha sido motivo de preocupación por la fanaticada, pues su contextura siempre ha sido la misma, este fin de semana no fue así, luego que el cantante se dejara ver sin camisa, dándose unos días de descanso.

Mientras el intérprete de “Vivir mi vida” tomaba sol fue en el yate de su amigo David Beckham, fue captado por unos paparazzi. En las imágenes se puede ver que está un poco demacrado y extremadamente delgado, lo que generó que sus seguidores inmediatamente reaccionaran preocupados.

madrid2535: “No se por qué se preocupan Marc es muy delgado y además sus añitos no son muchos pero se nota cuando se trabaja mucho y se trasnocha, necesita mucho descanso y cero alcohol 🍸 😍”

rv.cecii: “Es la edad q ya le está cayendo encima!!! Y encima con todo el trabajo q debe tener. Es un magnífico artista. Amo sus canciones. Q papá dios le brinde mucha salud y vida para seguir enamorando con sus canciones... Bendiciones para él”

sepulgladys: “En verdad él nunca fue guapo y siempre delgado y cuando uno envejece y se es tan delgado no se ve bien sumado al trabajo y los trasnocho los viajes además de los tragos no está envejeciendo bien y en esta foto está recién levantado por supuesto espelucado En verdad pienso debería de cuidarse un poco pues es una figura pública y muy querido por todos además de tremendo artista Cuídate y que Dios te bendiga”

Horas más tarde el cantante publicó un video y fotografías de sus más recientes presentaciones acompañado de un mensaje que disipa cualquier polémica en torno a su salud.

“Disfrutando de la mejor energía, en dos semanas seguimos #TourLife! #EstoSigueee”, escribió en la descripción del post.

Vale recordar que en meses pasados mientras se realizaba su gira P’allá voy Tour el puertorriqueño se vio en la obligación de cancelar su concierto en panamá luego de sufrir un incidente en los camerinos. A pesar de que no se ofrecieron mayores detalles, los organizadores pidieron a los asistentes (algunos descontentos) que guardaran sus tickets y estuvieran atentos a la reprogramación de una nueva fecha de presentación.

A propósito de este hecho el propio Marc Anthony había ofrecido detalles de su estado de salud. A través de su Instagram el artista explicó lo que había sucedido y prometió regresar pronto para cumplirle su palabra al público panameño.

«Hola, mi gente. Les habla Marc Anthony para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda. Suele pasar. Estoy bien, estoy bien y me están cuidando, son cosas que pasan… me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mí muchas gracias, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor».

Otro detalle que también llamó la atención es que en diciembre pasado el cantante de 53 años presentó movimientos en su mandíbula y manos de forma extraña que no son usuales en él.

Para el momento su representante había aclarado que Marc estaba “fabulosamente saludable y la realidad de algunos movimientos es que estaba haciendo bromas de gestos a algunos de sus amigos en la primera fila. Eso es todo”.